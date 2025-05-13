Фундація Олени Зеленської масштабує проєкт "Адреса дитинства"

Фундація Олени Зеленської продовжує розвивати проєкт "Адреса дитинства", нова хвиля проєкту буде зосереджена на підтримці вже існуючих великих прийомних родин та прийомних сімей, які прагнуть ними стати.

"У межах першої хвилі будівництва було зведено 15 будинків у 8 регіонах України для великих прийомних родин, які втратили житло або були змушені покинути його через бойові дії чи окупацію. Заселення родин розпочалося з грудня 2023 року. Нова хвиля проєкту буде зосереджена на підтримці вже існуючих великих прийомних родин та прийомних сімей, які прагнуть ними стати — тобто взяти на виховання більше дітей, але потребують для цього розширення та покращення житлових умов", - ідеться у повідомленні Фундації.

За наданою інформацією, будинки, зведені в межах проєкту, створені з урахуванням потреб таких родин. Це безбар’єрні одноповерхові оселі площею 210 м², повністю обладнані меблями, побутовою технікою та всім необхідним для комфортного проживання. На прибудинковій території облаштовано дитячий майданчик і захисне укриття, зведене відповідно до всіх встановлених норм.

Проєкт "Адреса дитинства" реалізується виключно завдяки підтримці міжнародних донорів та партнерів: урядів Естонії та Об'єднаних Арабських Еміратів, австралійського фонду Minderoo та інших.

Фундація Олени Зеленської – українська благодійна організація, заснована першою леді України Оленою Зеленською у 2022 році. Фундація реалізує проєкти для дітей, підлітків та молоді у трьох основних напрямах: розвиток та підтримка сімейних форм виховання, доступ дітей до навчання та розвитку, а також психосоціальна підтримка підлітків та молоді.

За роки повномасштабної війни до проєктів Фундації долучились партнери з понад 30 країн.