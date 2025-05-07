UAME ініціює розширення списку підсанкційних осіб у сфері культури - президент асоціації Санченко

Голова підкомітету з питань музичної індустрії комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики (фракція "Слуга народу"), президент Всеукраїнської асоціації музичних подій "UAME" Олександр Санченко повідомив, що UAME ініціює розширення списку підсанкційних осіб у сфері культури.

"1 травня, під час Національного форуму-діалогу "Українська музична індустрія: слухай, захищай своє", в якому Всеукраїнська асоціація музичних подій UAME виступила партнером, я оголосив про нашу ініціативу — підготувати та подати до РНБО України оновлений список діячів культури, які публічно підтримували російську агресію або заперечували територіальну цілісність України. Наша мета — не допустити присутності таких осіб у культурному просторі України: на сценах, у теле- та радіоефірах, на фестивалях чи в стримінгах. РНБО вже неодноразово застосовувала санкції щодо публічних осіб за антиукраїнську позицію. Ми прагнемо доповнити ці списки актуальними прикладами", - написав Санченко в мережі Facebook.

Зокрема, він закликає тих, кому відомі діячі культури, чиї заяви заперечують суверенітет чи територіальну цілісність України, хто підтримує російську агресію чи бере участь у пропагандистських заходах чи кампаніях, заповнити відповідну форму за посиланням: https://forms.gle/LTe94ZFXVjTV42AR7.

Як повідомлялося, 1 травня Санченко заявив, що вважає за необхідне реалізовувати проєкти, спрямовані на викорінення російської музики на стримінгових платформах.