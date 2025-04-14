Інтерфакс-Україна
Події
06:54 14.04.2025

У Чорному та Азовському морі ворожих ракетоносіїв не зафіксовано

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У Чорному та Азовському морі ворожих ракетоносіїв не зафіксовано

У Чорному та Азовському морі ворожих ракетоносіїв не зафіксовано станом на 6:00 понеділка, повідомляють Військово-Морські сили Збройних сил України.

Так, станом на 06:00 понеділка, 14 квітня, у Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Проте в Середземному морі 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря – 6 суден, з них 4 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря – 1 судно, яке продовжило рух з протоки Босфор", - сказано в повідомленні.

 

 

Теги: #корабли_рф

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