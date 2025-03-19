Через вечірній ворожий авіаудар по Куп'янську 1 загиблий, 1 постраждала - Харківська ОВА

Близько 20:50 ЗС РФ знову застосували авіацію для нанесення удару по Куп'янську (Харківська обл.).

"Внаслідок влучання КАБ зайнялася пожежа в гаражі. Загинув 51-річний місцевий мешканець. Численних поранень зазнала 54-річна жінка. Потерпілу ушпиталили", - повідомляє Харківська ОВА.

Як повідомлялося, протягом середи окупанти неодноразово завдавали авіаудари по Куп'янську, постраждали 85-річна жінка і 76-річний чоловік.

Джерело: https://t.me/kharkivoda/18123