Інтерфакс-Україна

Події

21:47 19.03.2025

Через вечірній ворожий авіаудар по Куп'янську 1 загиблий, 1 постраждала - Харківська ОВА

1 хв читати

Близько 20:50 ЗС РФ знову застосували авіацію для нанесення удару по Куп'янську (Харківська обл.).

"Внаслідок влучання КАБ зайнялася пожежа в гаражі. Загинув 51-річний місцевий мешканець. Численних поранень зазнала 54-річна жінка. Потерпілу ушпиталили", - повідомляє Харківська ОВА.

Як повідомлялося, протягом середи окупанти неодноразово завдавали авіаудари по Куп'янську, постраждали 85-річна жінка і 76-річний чоловік.

Джерело: https://t.me/kharkivoda/18123

Теги: #удар #харківська #жертва

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:54 19.03.2025
У Комишувасі зруйнований приватний будинок від удару РФ – Федоров

У Комишувасі зруйнований приватний будинок від удару РФ – Федоров

22:26 18.03.2025
Одна людина загинула і четверо постраждалих внаслідок атаки російського дрона у Харківській області - Синєгубов

Одна людина загинула і четверо постраждалих внаслідок атаки російського дрона у Харківській області - Синєгубов

08:26 16.03.2025
Через удар ворожого БпЛА по Ізюму 1 загибла, 3 постраждалих - Синєгубов

Через удар ворожого БпЛА по Ізюму 1 загибла, 3 постраждалих - Синєгубов

20:38 15.03.2025
До трьох збільшилась кількість постраждалих у Нікополі від удару РФ - поліція

До трьох збільшилась кількість постраждалих у Нікополі від удару РФ - поліція

15:22 15.03.2025
Зеленський повідомив про успішний удар нової ракети "Довгий Нептун" по ворогу на 1000 км

Зеленський повідомив про успішний удар нової ракети "Довгий Нептун" по ворогу на 1000 км

16:05 13.03.2025
Допомога військовим від громади столиці збільшиться ще на 500 млн грн – Кличко

Допомога військовим від громади столиці збільшиться ще на 500 млн грн – Кличко

01:41 13.03.2025
Росіяни вдарили по багатоповерхівках у Костянтинівці, є загиблі та поранені

Росіяни вдарили по багатоповерхівках у Костянтинівці, є загиблі та поранені

04:08 10.03.2025
Три людини провалилися під кригу на Харківщині – ДСНС

Три людини провалилися під кригу на Харківщині – ДСНС

22:30 08.03.2025
Російський FPV-дрон атакував цивільну автівку на Харківщині, поранено водія - прокуратура

Російський FPV-дрон атакував цивільну автівку на Харківщині, поранено водія - прокуратура

20:03 08.03.2025
Одна людина загинула внаслідок атаки дрона в Херсонській області

Одна людина загинула внаслідок атаки дрона в Херсонській області

ВАЖЛИВЕ

Єрмак про нову атаку дронів: РФ має припинити це не на словах

Зеленський і Кошта скоординували позиції напередодні засідання Євроради

Ми ще ніколи не були так близько до миру, як сьогодні, – прессекретар Білого дому

США пропонують Україні розглянути можливість передачі в управління та власність АЕС – Білий дім

Трамп розгляне прохання України щодо додаткової ППО, зокрема Patriot – Білий дім

ОСТАННЄ

Конгресмени представили проект резолюції про невизнання російської анексії суверенних територій України, зокрема Криму

Єрмак про нову атаку дронів: РФ має припинити це не на словах

Каллас: затримання громадян Туреччини викликають питання щодо дотримання країною демократичних принципів

Окупанти вбили ще одного херсонського волонтера – Мрочко

Зеленський і Кошта скоординували позиції напередодні засідання Євроради

Із полону додому повернулися 6 військовослужбовців "Азову", ще 842 бійці бригади залишаються в російських тюрмах

Зеленський і Стубб зустрілися з керівниками фінських компаній у галузі ОПК, енергетики та телекомунікацій

У Львові затриманий покінчив життя самогубством у камері тимчасового тримання

Стубб: Нам є чому повчитися на досвіді України

У Повітряних силах ЗСУ спростували збиття росіянами українського F-16

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА