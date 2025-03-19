Інтерфакс-Україна

Події

20:21 19.03.2025

Делегація Ради та гендиректор директорату ЄК з політики сусідства обговорили виконання програми Ukraine Facilities

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Делегація Ради та гендиректор директорату ЄК з політики сусідства обговорили виконання програми Ukraine Facilities

Делегація українського парламенту та генеральний директор директорату Європейської Комісії з питань політики сусідства та переговорів з розширення Герт Ян Купман обговорили виконання програми Ukraine Facilities на зустрічі у Брюсселі, повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

“Ми обговорили виконання програми Ukraine Facilities. Закцентували ще раз на важливості дотримання графіків, виконання зобов'язань України, які дають можливість отримувати без затримок фінансування від Європейського Союзу”, - розповів Корнієнко агентству “Інтерфакс-Україна” у середу.

За словами першого віцеспікера, у найближчих планах Верховної Ради - виконання зобов’язань, які мають бути здійснені в першому кварталі - ухвалення низки законопроєктів.

“Це законопроєкт № 4298 про повноваження керівників місцевих державних адміністрацій і перетворення їх фактично в організацію префектурного типу. Це № 11290 - реформи у сфері кібербезпеки й це реформа АРМА”, - сказав Корнієнко.

Корнієнко також додав, що сторони обговорили наступні кроки щодо зміцнення підтримки та гарантій для національних спільнот в Україні.

“Готуємо відповідні законодавчі ініціативи”, - зазначив перший віцеспікер.

Теги: #ukraine_facilities

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