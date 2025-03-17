Рада молодих вчених НАНУ призупинила повноваження голови у зв'язку з можливим плагіатом в її докторській дисертації

Рада молодих вчених Національної академії наук України тимчасово призупинила повноваження голови Валерії Ковач у зв'язку з можливим плагіатом в її докторській дисертації.

"Відбулося чергове засідання Ради молодих вчених НАН України, під час якого, серед іншого, було розглянуто питання щодо можливого порушення принципів академічної доброчесності головою Ради Валерією Ковач… Після обговорення та заслуховування пояснень Валерії Ковач щодо можливого плагіату в її докторській дисертації Рада ухвалила рішення тимчасово призупинити її повноваження на посаді голови", - йдеться у повідомленні НАНУ.

Відзначається, що остаточне рішення щодо дострокового переобрання буде прийняте після висновку Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Як повідомлялося, раніше президент НАН України Анатолій Загородній доручив Комісії при президії НАНУ із захисту науки, протидії псевдонауці та фальсифікації наукових досліджень ретельно, об’єктивно й неупереджено розглянути інформацію про ймовірне порушення принципів академічної доброчесності у наукових публікаціях голови Ради молодих вчених НАН України Ковач та ухвалити рішення за підсумками такого розгляду.