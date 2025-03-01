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08:24 01.03.2025

Британія й Туреччина обговорили війну в Україні та майбутній саміт у Лондоні

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Британія й Туреччина обговорили війну в Україні та майбутній саміт у Лондоні

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорив з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом російсько-українську війну та запросив представника Анкари на екстрений саміт щодо України в Лондоні, повідомляє сайт британського уряду.

"Прем'єр-міністр розповів про свій нещодавній візит до США та важливість співпраці з міжнародними партнерами для підтримки європейської безпеки", - передали в канцелярії британського прем'єра.

Також вказується, що під час розмови про війну в Україні прем'єр Британії підтвердив зобов'язання своєї країни підтримувати українську сторону "стільки, скільки буде необхідно для стримування російської агресії".

"Прем'єр-міністр продовжить викладати свої цілі на саміті лідерів, який він збирає в Лондоні в неділю, і сказав, що він з нетерпінням чекає на участь міністра закордонних справ Туреччини (Хакана Фідана – ІФ-У) в цих переговорах", - йдеться в повідомленні уряду Британії.

Також на Данунінг-стріт додали, що лідери домовилися підтримувати зв'язок.

 

Теги: #британия #разговор #турция

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