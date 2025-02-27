Ворог завдав масованого удару дронами по енергосистемі Харківщини – ОДА

Ворог завдав масованого удару по енергосистемі Харківської області, повідомляє голова ОДА Олег Синєгубов в Телеграм.

"За попередніми даними, ворог вдарив щонайменше 12-ма безпілотниками. Сили протиповітряної оборони України працюють у посиленому режимі над захистом. Усі профільні служби задіяні в ліквідації наслідків", - написав Синєгубов.

Голова ОДА застеріг від розповсюдження фото та відеоматеріалів про місця влучання.

Джерело: https://t.me/synegubov/13260