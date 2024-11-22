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15:35 22.11.2024

Україна працює над отриманням THAAD або модернізацією Patriot у зв'язку з атакою Росії новим типом ракети - джерела

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Україна працює над отриманням американської системи THAAD або модернізацією Patriot у зв'язку з атакою Росії новим експериментальним типом ракети, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в Генеральному штабі ЗСУ.

"За нашими даними, кількість цих нових експериментальних ракет дуже лімітована", - зазначив співрозмовник.

Водночас у ЗСУ вважають, що мета РФ - залякати українців.

"За всіма характеристиками - і за висотою, і за швидкістю - вони перевершують звичайні ракети", - зазначили в Генштабі.

За словами співрозмовника, наразі тривають переговори з американською стороною про надання відповідних систем.

Розглядається два варіанти збиття зазначених ракет: або модернізувати Patriot, або отримати відповідні системи THAAD.

Теги: #thaad
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