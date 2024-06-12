Економіка

14:12 12.06.2024

Україна виробляє military-tech у десять разів дешевше за найближчі аналоги з країн НАТО - CEO Roboneers

1 хв читати

Вироби українських military-tech компаній щонайменше в 10 разів дешевші за найближчі аналоги з країн НАТО, а в деяких випадках різниця може бути в 30 або 50 разів більшою, заявив CEO Roboneers Антон Скрипник.

"Уся наша продукція щонайменше в 10 разів дешевша, ніж найближчий аналог із країн НАТО. Тому, коли ви підтримуєте Україну, коли ви жертвуєте і купуєте в українських виробників, ви можете помножити свою пожертву і підтримку щонайменше у 10 разів", - сказав Скрипник під час виступу на Recovery Forum у Берліні в середу.

За його словами, використовуючи роботизовані установки, Україна виводить віддалену роботу військових на новий рівень. Як приклад Скрипник навів ситуацію на одній із позицій в Авдіївці, яка протрималася 42 дні завдяки дистанційно керованому модулю "Шабля".

"Коли її зайняли (російські війська - ІФ-У), там нікого не було, тому що всі працювали віддалено", - сказав Скрипник.

Він також розповів, що Roboneers починала з двох розробок, довівши їхню кількість до 42.

Теги: #roboneers
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Графіки відключень е/е в середу можуть застосовуватися на годину менше - "Укренерго"

Зеленський запросив обладнання із зупинених європейських електростанцій і пряму фінансову підтримку для української енергетики

Україна має намір побудувати до 1 ГВт газової маневреної генерації у 2024 р. і ще 4 ГВт у найближчі роки - Зеленський

Графіки погодинних відключень е/е у вівторок через відсутність економії продовжено з 14:00 до 23:00 - "Укренерго"

НБУ збільшив у 1,5 раза кредитний потенціал банків новою структурою капіталу та вимогами до його достатності

ОСТАННЄ

Скорочення графіка відключень е/е "Укренерго" пояснило відсутністю світла у багатьох споживачів через негоду

Notus Energy побудує ВЕС 300 МВт в Одеській області

Світовий банк виділяє $47 млн грантів Україні на Re-PoWER

Група СБ та уряд України планують програму Renew Ukraine для розвитку ВДЕ - профільний директор IFC на URC-24

Конкуренція серед претендентів на ринку праці знижується п'ятий місяць поспіль

Графіки відключень е/е в середу можуть застосовуватися на годину менше - "Укренерго"

Група ЄІБ планує дві програми допомоги у вирішенні питання відновлення житлового фонду

ЄІБ забезпечить кредит на EUR100 млн для відновлення українських громад

ЄІБ запускає кредитну програму для українських малих і середніх підприємств загальним бюджетом понад EUR1 млрд

ЄІБ працює над створенням загальноєвропейського механізму для єкспорту товарів в Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА