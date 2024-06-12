Україна виробляє military-tech у десять разів дешевше за найближчі аналоги з країн НАТО - CEO Roboneers

Вироби українських military-tech компаній щонайменше в 10 разів дешевші за найближчі аналоги з країн НАТО, а в деяких випадках різниця може бути в 30 або 50 разів більшою, заявив CEO Roboneers Антон Скрипник.

"Уся наша продукція щонайменше в 10 разів дешевша, ніж найближчий аналог із країн НАТО. Тому, коли ви підтримуєте Україну, коли ви жертвуєте і купуєте в українських виробників, ви можете помножити свою пожертву і підтримку щонайменше у 10 разів", - сказав Скрипник під час виступу на Recovery Forum у Берліні в середу.

За його словами, використовуючи роботизовані установки, Україна виводить віддалену роботу військових на новий рівень. Як приклад Скрипник навів ситуацію на одній із позицій в Авдіївці, яка протрималася 42 дні завдяки дистанційно керованому модулю "Шабля".

"Коли її зайняли (російські війська - ІФ-У), там нікого не було, тому що всі працювали віддалено", - сказав Скрипник.

Він також розповів, що Roboneers починала з двох розробок, довівши їхню кількість до 42.