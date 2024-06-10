Мережі продуктового ритейлу посилюють програми енергонезалежності

В умовах стабілізаційних й екстрених відключень електроенергії українські мережі продуктового ритейлу посилюють свої програми енергонезалежності й оптимізують режим роботи і постачання, випливає з проведеного агентством "Інтерфакс-Україна" опитування ритейлерів.

Обладнання, яке продуктові мережі придбали під час блекауту 2022 року, допомагає забезпечувати роботу магазинів під час планових й аварійних відключень електроенергії цього літа.

"Auchan Україна" у 2022 році закупив генератори для всіх магазинів мережі, і нині їхня потужність дає змогу магазинам не лише повноцінно функціонувати, а й бути пунктами незламності для відвідувачів.

"У разі відключення електроенергії до 10 годин намагаємося підтримувати пункти незламності під час усього часу відключень. Звісно, такі довгі терміни відсутності електроенергії впливають на ресурс роботи генераторів, і ми маємо встигати в короткі терміни проводити позаплановий сервіс або ремонт цього обладнання", - повідомив директор з продажу Auchan Сергій Федоровічев.

Опорні магазини NOVUS і новий логістичний центр обладнані генераторами.

"Наша команда заздалегідь впровадила програму енергоефективності й енергонезалежності, щоб вчасно доставляти і зберігати в правильних температурних умовах продукти. А також готувати їжу навіть тоді, коли навколо немає світла", - повідомила PR-менеджер NOVUS Христина Івченко.

За словами заступника директора з операційної діяльності Varus Світлани Карпенко, майже всі магазини мають генератори, які забезпечують базові потреби у світлі й роботі кас.

У пресслужбі мережі "КОЛО" повідомили, що вже понад два роки на системній основі реалізують низку заходів з організації безперебійної роботи мережі в умовах тривалих відключень електроенергії та блекаутів. Зокрема, впроваджено енергоефективні технології та рішення для зменшення споживання електроенергії магазинами мережі, у період вимкнення світла магазини живляться від генераторів або станцій ДБЖ (джерел безперебійного живлення).

Водночас мережі змінюють систему роботи з продуктами, які потребують холодильного обладнання.

В Auchan повідомили, що логістику доставки продуктів оптимізовано для скорочення часу постачання в пункти продажів, також зменшено асортимент продуктів із коротким терміном споживання.

"Таким чином ми дотримуємося стандарту забезпечення виключно свіжими продуктами харчування для клієнтів мережі", - сказав Федоровічев.

У Varus частково зменшили поставки фреш- і ультрафреш-категорій.

"Щодо збільшення частоти доставок різкого стрибка поки що не відстежуємо, поки що в нас органічне зростання", - повідомила Карпенко.

Оптимізували асортимент і в NOVUS.

"Ми збільшуємо частоту поставок, щоб доставляти продукцію частіше і в меншій кількості. Також регулярно перевіряємо товар на відповідність органолептичних показників стандартам якості й скорочуємо строки реалізації продукції, навіть упакованої у вакуум або газомодифікованому середовищі", - сказала Івченко.

У "КОЛО" повідомили, що для економії електроенергії та безпеки споживання вдалися до скорочення кількості певних категорій - молочних товарів, морозива та готової їжі.

"У разі зміни ситуації ми готові до ухвалення швидких рішень, можемо оперативно коригувати поставки товарів і логістичні процеси. Наприклад, "КОЛО" часто представлені в нових житлових комплексах, де викликом стала відсутність водопостачання внаслідок відключення світла. Нашою відповіддю на цю локальну проблему стало збільшення запасів води і в магазинах, і на розподільчих центрах", - повідомили в компанії.

Відключення цього літа посилили енергоощадні програми ритейлерів.

Auchan впроваджує енергоощадні заходи понад 10 років і постійно вдосконалює енергоефективність компанії. Наприклад, за відсутності електропостачання магазини Pick Up Point працюють на батареях, а не на дизельному паливі, що зменшує викиди шкідливих речовин у повітря.

"Для великих площ гіпермаркетів Auchan використовуємо такі енергоощадні методи, як: зменшення втрат холоду - модернізовано наявне холодильне обладнання або замінено на новіше, економніше обладнання, створено чіткий графік роботи печей у цехах, що зменшує одночасне навантаження на енергосистему, також використовуємо енергоощадне LED-освітлення в торговельних залах", - повідомив Федоровічев.

Він додав, що Auchan не зупиняється на вже впроваджених методах, постійно шукає нові способи енергозбереження без шкоди для довкілля.

Varus аналізує необхідність подальшої модернізації.

"Востаннє аналіз проводили наприкінці 2023 року. На сьогодні ми ще раз повернулися до прорахунків і обговорень закупівлі додаткового обладнання", - повідомила Карпенко.

NOVUS робить ставку на нові технології, щоб забезпечити свою безперебійну роботу. Перші сонячні панелі компанія встановила на даху супермаркету на вул. Героїв Майдану, 1 у Нових Петрівцях, у поєднанні з дизель-генераторами ці пристрої працюють як локальна електромережа. Завдяки сонячним панелям супермаркет NOVUS може безперебійно працювати навіть в умовах блекаутів.

"Пілотний проєкт зі встановлення сонячної станції на даху виявився дуже успішним. Зокрема, у літній період, коли сонце є найбільш активним, така станція покриває 95% потреб супермаркету NOVUS", - повідомила PR-менеджер NOVUS Христина Івченко.

У майбутньому планується збільшувати кількість супермаркетів, які працюватимуть на альтернативних джерелах живлення.

Крім установлення сонячних панелей, оцінено герметичність супермаркетів мережі NOVUS. Зокрема, завдяки Європейським нормам під час тестування вже вдалося вдосконалити конструктивні вузли, що, своєю чергою, зменшило споживання електроенергії на систему опалення, вентиляції і кондиціонування повітря (ОВіК).

"Нам вдалося знизити споживання системи ОВіК на 16%. Після перерозподілу навантаження на мережу ми змогли зменшити пікові ліміти споживання на 30%, що відповідним чином дає змогу заощаджувати інвестиційні витрати в нових проєктах", - додали в NOVUS.

У "КОЛО" й надалі готові інвестувати додаткові кошти в закупівлю та обслуговування джерел безперебійного живлення.

"Більше того, "КОЛО" не планує зупиняти розширення мережі магазинів, незважаючи на виклики, пов'язані з відключеннями світла. Тому аналізуємо потреби й шукаємо інноваційні рішення", - повідомили в компанії.