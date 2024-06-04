Вартість управління становить 2-3% бюджету проєкту - партнер iC consulenten Маркус Квернер

Залучення команди управління проєктом на стадії проєктування надає змогу обрати оптимальні рішення, загалом вартість управління становить 2-3% бюджету проєкту, повідомив партнер австрійської інжинірингової компанії iC consulenten Маркус Квернер в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Оптимально залучати команду управління проєктом із самого початку, а ще краще - на стадії проєктування. Це надає змогу прорахувати всі можливі варіанти реалізації проєкту й обрати найоптимальніший. Проєкти, в яких виділяється достатньо часу і ресурсу на стадію проєктування, зазвичай дешевші, швидші та якісніші на етапі впровадження", - повідомив він.

За словами Квернера, середній світовий показник оплати послуг проджект-менеджменту у відсотках від вартості проєкту не відрізняється від українського.

"Вартість будівництва може відрізнятися, але відсоток управління проєктами від вартості будівництва більш-менш однаковий. Це залежить від розміру та складності проєкту. Управління проєктами починається з 0,5% (вартості - ІФ-У) для дуже великих проєктів до 5% для невеликих, у середньому 2-3%. Щоменший проєкт, то вищою буде вартість управління проєктом. Тому що вам завжди потрібно проводити тендери, дотримуватися часового графіка, здійснювати моніторинг витрат. І цей обсяг завдань однаковий і для проєкту, який коштує EUR500 тис. або EUR5 млн", - повідомив Квернер.

Він наголосив, що управління - важливий фактор успіху проєкту, оскільки будівництво завжди пов'язане з великими витратами, необхідністю суворо дотримуватися часового графіка.

Заснована 1989 року iC consulenten - міжнародна інжинірингова та консалтингова компанія, що надає послуги з комплексного управління та розвитку інфраструктури. iC має велику експертизу у висотному будівництві, проєктуванні тунелів і технічному нагляді за їхнім будівництвом, інфраструктурних проєктах від сектору охорони здоров'я до енергетики, їхнє проєктування, технагляд, управління проєктами.

Три головні офіси розташовані у Відні та Зальцбурзі (Австрія) і Любляні (Словенія). Крім того, компанія має низку філій, проєктних і будівельних офісів по всьому світу, включно з Албанією, Хорватією, Грузією, Німеччиною, Грецією, Косово, Румунією, Сербією, Словаччиною, Швецією, Туреччиною, Україною тощо, налічуючи загалом понад 640 працівників та експертів.

iC consulenten ZT GesmbH має постійний офіс в Україні з 2006 року з офіційною реєстрацією в 2013 році як ТОВ "айСі консулентен". iC Ukraine виконує функції проєктного менеджменту більш ніж у 20 громадах. Серед великих програм у 2024 році в партнерстві з Nefco за кошти Європейського Союзу - нове будівництво та реконструкція житла для ВПО, відновлення та реконструкція критичної інфраструктури.

Інші консалтингові послуги надаються в секторах транспортної інфраструктури, екології, сталої сертифікації будівель, проєктів із енергоефективності та відновлюваної енергетики.