Philip Morris запустив нову фабрику у Львівській області

Виробник тютюнових виробів Philip Morris International відкрив нову фабрику у Львівській області, інвестувавши в неї $30 млн.

"Перша лінія вже працює, друга - майже закінчена інсталяція, запрацює десь у червні... Усього буде встановлено п’ять ліній, 10 мільярдів цигарок, що повністю задовольняють потреби локального ринку України", - повідомив гендиректор "Філіп Морріс Україна" (PMU) Максим Барабаш на відкритті фабрики у Львівській області в середу.

Він наголосив, що наразі фокус виробництва спрямований на покриття сигаретного попиту ринку, тому на фабриці у Львівській області вироблятимуть сигарети.

За його словами, потенційного розширення експорту за кордон або виробництва інших продуктів наразі в планах немає.

Як повідомили в PMU, на фабриці буде створено 250 робочих місць: зараз на підприємстві вже працює близько 100 працівників, релокованих із харківської фабрики, яку "законсервували" 24 лютого 2024 року, ще 150 осіб планують перевезти до кінця року.

"Моя мрія у майбутньому після перемоги, щоб у нас було дві фабрики. Щоб одна виробляла сигарети, а друга - у Харкові - займалася новими продуктами, які на той час, коли це здійсниться, будуть актуальними та релевантними", - підсумував Барабаш.

За його словами, цього року Philip Morris відзначає 30 років роботи в Україні, за цей час компанія інвестувала близько $750 млн в українську економіку і є одним із найбільших платників податків.

Philip Morris була виділена з Altria 2008 року і входить до числа найбільших світових виробників тютюнових виробів.

На українському ринку PMI працює з 1994 року, і за цей час її задекларовані інвестиції перевищили $700 млн. Компанія з 24 лютого 2022 року призупинила роботу своєї фабрики в Харківській області через агресію РФ і змушена була перейти на імпорт продукції з восьми фабрик PMI за межами країни й тимчасове партнерство з іншим міжнародним виробником в Україні.

Окрім сигарет, PMI розробляє і виробляє бездимні продукти - системи для електричного нагріву тютюну, POD-системи, які містять нікотин, а також продукти з нікотином для перорального прийому.

З 2008 року PMI інвестувала понад $12,5 млрд у розробку, наукові дослідження та комерціалізацію інноваційних бездимних продуктів.

Станом на 31 березня 2024 р. бездимна продукція PMI була доступна для продажу на більше ніж 80 ринках у всьому світі. Продаж бездимної продукції забезпечив 39% загального чистого доходу PMI в I кварталі 2024 р.