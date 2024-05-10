Акціонери ПФТС схвалили і збільшення СК вдвічі, і можливу здачу ліцензії, біржа розраховує на діалог з регулятором

Фондова біржа ПФТС (Київ), найбільша за обсягом торгів в Україні в 2023 році, змогла з другої спроби провести річні збори акціонерів, які схвалили як збільшення статутного капіталу (СК) з 32,01 млн грн до 62,01 млн грн, так і подання заяви про анулювання ліцензії біржі у разі неможливості виконати пруденційні нормативи.

"Зараз ми увійшли до діалогу з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) України. Біржа не збирається йти з ринку, тому сподіваємося досягти домовленості, але якщо не домовимося, то виконуватимемо рішення, як ухвалено загальними зборами", – повідомив голова правління ПФТС Богдан Лупій агентству "Інтерфакс-Україна".

Раніше НКЦПФР попередила учасників ринку про наявність ризику втрати ліцензій двома із трьох українських фондових бірж – ПФТС та "Українська біржа" – через порушення ліцензійних умов та запропонувала розглянути можливі варіанти рішення, у тому числі створення нової біржі, а також добровільну здачу біржових ліцензій.

За словами Лупія, у разі ПФТС йдеться про необхідність внесення від 6 до 8 млн грн грошовими коштами для виконання пруденційних нормативів.

"В принципі, це не проблема внести такі кошти для найбільшої товарної китайської біржі (найбільшим акціонером ПФТС з 49,90003% акцій є Bohai Commodity Exchange - BOCE Co. Limited з Гонконгу), але питання - навіщо?" – сказав голова правління.

Він підкреслив, що у світі подібні нормативи для бірж, які не здійснюють розрахунково-клірингову діяльність, відсутні, а з якихось близьких аналогій вдалося знайти лише вимогу в одній із країн Євросоюзу мати резерви обсягом адмінвитрат на шість місяців.

"Навіщо біржі тримати другий капітал та вкидати такі кошти під час війни. Ми не торговець, не депозитарна установа, не фонд, ми не працюємо з грошима клієнтів. Якби на інвестиції, у розвиток, на які коштів також не вистачає, але навіщо ж заморожувати гроші на рахунках", – поділився сумнівами акціонерів Лупій.

Глава правління зазначив, що у першому кварталі цього року біржа змогла отримати 0,461 млн грн чистого прибутку проти 0,836 млн грн чистого збитку за перший квартал минулого року, а її виручка збільшилася до 3,294 млн грн з 1,72 млн грн.

"Ми отримали добрі результати за перший квартал: із жорстких мінусів на початку війни видерлися у плюси. При продовженні такої прибуткової роботи ми за рік і три місяці виконали б ці нормативи", – зазначив Лупій.

За його словами, з огляду на неготовність НКЦПФ переглядати встановлені пруденційні нормативи біржа просить Комісію продовжити термін їх виконання до кінця війни. Він додав, що за спиною ПФТС 28 років роботи на ринку, і вона продемонструвала можливість повноцінно функціонувати і за 30%, і за 10% від нинішніх встановлених пруденційних нормативів.

"Зараз ми перебуваємо в діалозі, мені здається, почали чути один одного. І ми, і Комісія націлені на те, щоб дійти прийнятного та правильного для ринку рішення", – висловив сподівання Лупій.

Він також додав, що сам факт проведення зборів акціонерів свідчить про те, що конфлікту між акціонерами немає. "Це гаряча дискусія, це не конфлікт", - вважає голова правління, уточнивши, що перша спроба провести збори 6 лютого зірвалася з технічних причин: пізно надійшли довіреності від акціонерів.