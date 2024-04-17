Асоціації виробників будматеріалів працюють над відповідністю своєї продукції для оборони стандартам НАТО - президент ВСВБ

Українські виробники будівельних матеріалів і науково-дослідні інститути працюють над доведенням своїх виробів і конструкцій, які використовуються в оборонній сфері, до відповідності стандартам НАТО, повідомив президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів (ВСВБ) Костянтин Салій.

"Напрям, над яким ми працюємо, це щоб українські вироби, будматеріали, споруди та конструкції для Міноборони відповідали стандарту НАТО AQAP 2110", - розповів Салій на "круглому столі" "Будівельні матеріали. Готовність до потреб ринку на відновлення" в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За його словами, українські спілки та асоціації будівельних матеріалів беруть участь у будівництві оборонних конструкцій і в науково-технічних радах Міноборони.

"Робота йде, нас чують і нас запитують. Ми намагаємося об'єднати зусилля наших військових зі спеціалізованими державними НДІ, щоб ця допомога була професійною. Ми хочемо, щоб усі розробки пройшли перевірку на полігонах, щоб проводилися натурні випробування", - пояснив він.