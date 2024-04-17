Економіка

19:33 17.04.2024

Нафта знижується на даних про запаси у США, Brent біля $89,3 за барель

1 хв читати

Нафтові котирування продовжують опускатися ввечері в середу після публікації даних про зростання запасів нафти в США за підсумками минулого тижня.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 16:45 кч знизилася на $0,71 (0,79%), до $89,31 за барель.

Ф'ючерси на WTI на травень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) опустилися в ціні на цей час на $0,56 (0,66%), до $84,8 за барель.

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 2,74 млн барелів, йдеться в щотижневій доповіді міністерства енергетики країни. Товарні запаси бензину знизилися на 1,15 млн барелів, дистилятів - упали на 2,76 млн барелів.

Опитані S&P Global Commodity Insights аналітики прогнозували зростання запасів нафти на 2,9 млн барелів, а також скорочення резервів бензину на 900 тис. барелів і дистилятів - на 1,1 млн барелів.

Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, зросли на 33 тис. барелів після зниження на 170 тис. барелів тижнем раніше.

На котирування також тиснуть побоювання, що Федеральна резервна система (ФРС) утримуватиме ключову процентну ставку на високому рівні довше, ніж очікує ринок, на тлі слабкого прогресу в зниженні інфляції. Потенційно це може негативно позначитися на американській економіці й на попиті на нафту в США.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мінагрополітики прогнозує у 2024р. скорочення виробництва зернових до 52,4 млн тонн, збереження врожаю олійних - 21,7 млн тонн

Єврокомісія схвалила запропонований Києвом план, необхідний для початку фінансування ЄС чотирирічного Ukraine Facility у розмірі EURO50 млрд

"Енергоатом" і Westinghouse розпочали проєкт будівництва ХАЕС-5,6 за технологією АР1000

JKX Oil&Gas відмовилася від продажу активів в Угорщині й має намір стати енергокомпанією середньої величини в ЦСЄ

"Укренерго" просить споживачів обмежити енергоспоживання в період з 19:00 до 22:00

ОСТАННЄ

Енергосистема України втратила 8 ГВт потужності через нещодавні російські обстріли - прем'єр

"Луцьк Фудз" у 2023р. наростив чистий прибуток на 8,5% до 46 млн грн

Асоціації виробників будматеріалів працюють над відповідністю своєї продукції для оборони стандартам НАТО - президент ВСВБ

Занадто м'яка фіскальна політика США загрожує економіці країни та світу - МВФ

Збори акціонерів "Центренерго" планують ухвалити рішення про продаж їм е/е та закупівлю газу і вугілля протягом року

Мінагрополітики прогнозує у 2024р. скорочення виробництва зернових до 52,4 млн тонн, збереження врожаю олійних - 21,7 млн тонн

НЕФКО та E5P підписали грантові угоди на EUR3,46 млн на проєкти у Вінниці та Чорткові

Philip Morris у 2023 р. збільшив частку бездимних продуктів у виручці до 36,4%

Власники євробондів України створили спецкомітет для переговорів щодо боргу

"Інтергал-Буд" бере на себе воєнні ризики і гарантує добудову

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА