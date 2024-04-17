Нафта знижується на даних про запаси у США, Brent біля $89,3 за барель

Нафтові котирування продовжують опускатися ввечері в середу після публікації даних про зростання запасів нафти в США за підсумками минулого тижня.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 16:45 кч знизилася на $0,71 (0,79%), до $89,31 за барель.

Ф'ючерси на WTI на травень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) опустилися в ціні на цей час на $0,56 (0,66%), до $84,8 за барель.

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 2,74 млн барелів, йдеться в щотижневій доповіді міністерства енергетики країни. Товарні запаси бензину знизилися на 1,15 млн барелів, дистилятів - упали на 2,76 млн барелів.

Опитані S&P Global Commodity Insights аналітики прогнозували зростання запасів нафти на 2,9 млн барелів, а також скорочення резервів бензину на 900 тис. барелів і дистилятів - на 1,1 млн барелів.

Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, зросли на 33 тис. барелів після зниження на 170 тис. барелів тижнем раніше.

На котирування також тиснуть побоювання, що Федеральна резервна система (ФРС) утримуватиме ключову процентну ставку на високому рівні довше, ніж очікує ринок, на тлі слабкого прогресу в зниженні інфляції. Потенційно це може негативно позначитися на американській економіці й на попиті на нафту в США.