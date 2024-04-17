Збори акціонерів "Центренерго" планують ухвалити рішення про продаж їм е/е та закупівлю газу і вугілля протягом року

До порядку денного зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" внесено питання щодо вчинення ним значних правочинів із продажу е/е власного виробництва, а також закупівлі вугілля та газу, повідомляють у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

В інформації компанії, опублікованій 15 квітня, загальні збори запланують ухвалити рішення про продаж "Центренерго" власної е/е на суму орієнтовною сукупною вартістю 21,94 млрд грн без ПДВ, а також про закупівлю вугілля на 5,8 млрд грн (з урахуванням ПДВ і вартості доставки) і газу на 12,9 млрд грн (з урахуванням ПДВ).

У проєктах рішень передбачається уповноважити керівника компанії протягом одного року від дати проведення цих загальних зборів вдаватися до всіх необхідних дій щодо вчинення від її імені зазначених правочинів.

Крім того, до порядку денного включено питання припинення повноважень членів наглядової ради ПАТ у повному складі.

Рішення про скликання та проведення дистанційних річних загальних зборів наглядова рада ухвалила 20 березня 2024 року.

Збори акціонерів шляхом голосування триватимуть з 19 до 29 квітня 2024 року.

Як повідомлялося, внаслідок масованої ракетної атаки в ніч на 11 квітня війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС Київської області. 22 березня 2024 року дощенту знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині.

Таким чином, ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації.

Держава в особі ФДМУ є власником 289 205 117 простих іменних акцій ПАТ "Центренерго", що становить 78,289% його статутного капіталу.

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" від 7 серпня 2023 року затверджено новий склад наглядової ради товариства, який ФДМ назвав перехідним.