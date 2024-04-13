ЄС виділяє EUR121 млн на докапіталізацію ЄБРР для збільшення допомоги Україні

Рада Європейського Союзу на рівні міністрів фінансів (Ecofin) 12 квітня ухвалила рішення про збільшення частки ЄС у Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄС): ЄС підпишеться на 12,102 тис. додаткових акцій по EUR10 тис. кожна до 30 липня 2025 року.

"Це збільшення капіталу має забезпечити підтримку Банку у відновленні та реконструкції України після 2023 року і подальшу підтримку в усіх країнах його діяльності", - зазначено у пресрелізі Ради ЄС.

Уточнюється, що підписка оплачуватиметься п'ятьма рівними щорічними платежами, а рішення розширить географічне охоплення операцій ЄБРР на країни Африки на південь від Сахари та Ірак в обмеженому і поступовому порядку.

"Хороші новини! Рада Ecofin схвалила участь ЄС у збільшенні капіталу ЄБРР для постійної підтримки України. Партнерство ЄС-ЄБРР ніколи не було таким міцним", - прокоментував це рішення виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у соцмережі X, подякувавши законотворцям за швидку роботу з цього питання.

Як повідомлялося, Рада керуючих ЄБРР наприкінці 2023 року ухвалила рішення про збільшення статутного капіталу ЄБРР на EUR4 млрд, або на 13%, - до EUR34 млрд для фінансування проєктів банку в Україні та інших країнах присутності. Для цього буде додатково випущено 400 тис. акцій, і члени ЄБРР можуть підписатися на них пропорційно їхній наявній частці участі. До цього збільшення капіталу ЄС володів 90,044 тис. акцій.

ЄБРР зазначав, що додатковий капітал дасть змогу банку продовжувати забезпечувати рівень щорічних інвестицій в Україну в розмірі близько EUR1,5 млрд у період війни, що повністю підтримуються його власним балансом, а також мати кошти для збільшення своєї підтримки до EUR3 млрд щорічно після початку реконструкції. ЄБРР вказує, що з лютого 2022 року спрямував Україні понад EUR4 млрд.

Наразі у банку, крім ЄС і Європейського інвестиційного банку, 72 національних акціонери після того, як Ірак став його акціонером у листопаді 2023 року.

ЄБРР було засновано 1991 року, і станом на грудень минулого року він інвестував понад EUR190 млрд більше ніж у 6,8 тис. проєктів, зокрема в Україні - EUR19,03 млрд у 559 проєктів.

ЄБРР завершив 2022 рік із чистим збитком у EUR1,12 млрд після чистого прибутку в EUR2,5 млрд роком раніше. Частка України в підписному капіталі банку - 0,8%, або EUR240,1 млн.