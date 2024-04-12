Українські та молдовські міста отримали права на участь у програмі URBACT із бюджетом EUR2 млн

Українські та молдовські міста отримали доступ до програми європейських обмінів для сталого розвитку громад URBACT, повідомив директор секретаріату URBACT Теофіл Герка під час Міжнародного саміту мерів у Кишиневі в четвер.

"Після рішення Моніторингового комітету URBACT і схвалення Європейської Комісії право на участь у програмі отримали міста України та Молдови. Тепер вони можуть подавати заявки, брати участь у заходах і приєднуватися до мереж проєкту", - повідомив Герка.

Експерт уточнив агентству "Інтерфакс-Україна", що йдеться про "софт-проєкти", обмін знаннями та практиками вирішення актуальних питань розвитку міст.

Критерії прийнятності та географічне охоплення для кожного конкурсу URBACT додатково уточнюються у відповідному техзавданні, яке буде доступне на вебсайті після запуску конкурсу для мереж. Крім того, з огляду на конкретні потреби міст України та Молдови URBACT запропонує індивідуальний комплекс заходів із нарощування потенціалу та підвищення знань для міст цих двох країн.

"Законодавство і політика ЄС мають важливий вплив на міські території, і підтримка міст для повного розвитку їхнього потенціалу є однією з ключових цілей Політики згуртування ЄС. У цьому сенсі URBACT прагне підтримати міста України та Молдови, щоб вони відіграли свою роль і зробили свій внесок у процес інтеграції до Європейського Союзу", - зазначив Герка.

Як повідомлялося, комітет із моніторингу URBACT IV схвалив розширення географічної зони дії програми на Україну та Молдову 20 жовтня 2023 року, Європейська Комісія схвалила перегляд програми URBACT IV 20 грудня 2023 року.

Тепер у програмі беруть участь 27 держав-членів ЄС, держави-партнери (Швейцарія та Норвегія), п'ять країн, які отримують вигоду від Інструменту допомоги перед вступом (Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія та Сербія) і міста України та Молдови.

Оновлена версія програми URBACT IV, виділена з коштів Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва (NDICI), передбачає EUR2 млн для участі українських та молдовських міст.

Започаткований в Україні Міжнародний саміт мерів, організований американським фондом Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), цього року вперше за вісім років проєкту відбувся за кордоном - у Молдові. В ньому взяли участь 480 представників місцевого самоврядування, серед яких 60 українських.

URBACT - це програма європейських обмінів для сталого розвитку міст. Вона підтримує співпрацю між європейськими містами для сприяння їхньому економічному, соціальному та екологічному розвитку. У програмі взяли участь понад 300 міст. URBACT співфінансується Європейським фондом регіонального розвитку (ERDF) та державами-членами програми.

З переглянутою версією URBACT IV можна ознайомитися за лінком.