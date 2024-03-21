Економіка

13:07 21.03.2024

Умовою оренди Житнього ринку в Києві є збереження його функціоналу та реконструкція критої будівлі - мер

2 хв читати
Умовою оренди Житнього ринку в Києві є збереження його функціоналу та реконструкція критої будівлі - мер

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував рішення про здачу в оренду приміщення Житнього ринку, що є комунальною власністю, наголосивши, що збереження функціоналу та реконструкція будівлі ринку є умовою оренди.

"Умовою оренди є збереження функціоналу та продовження роботи ринку. У вимогах до орендаря - реконструкція критої будівлі, зокрема і її даху, ремонт інженерних комунікацій", - написав Кличко в телеграмі у четвер.

Він також анонсував продовження терміну подачі заяв на аукціон, який під час воєнного стану законодавство встановлює на термін від 5 днів. "Наразі законною процедурою оголосимо про нові торги, до яких потенційні інвестори матимуть максимальний за законом термін - 25 днів до відкритого аукціону", - написав Кличко.

Як повідомлялося, у лютому 2022 року ТОВ "Танджерін" стало переможцем аукціону з оренди частини Житнього ринку, приміщень та антресолей другого поверху загальною площею 4,1 тис. кв. м із пропозицією 1 млн грн/міс. (без ПДВ). Наприкінці 2022 року керівник мережі ресторанів Tarantino Family Флоріан Боллен заявляв про намір інвестувати в реконструкцію ринку.

20 березня департамент комунальної власності Київської міськдержадміністрації оголосив тендер на оренду Житнього ринку на вул. Верхній Вал, 16, зі стартовою ціною в 2,4 млн грн на місяць (без ПДВ). Згідно з оголошенням у системі "Прозорро.Продажі", площа об'єкта становить 11,1 тис. кв. м. За умовами аукціону, орендар зобов'язується відшкодувати комунальні витрати, земельний податок та інші платежі, а також провести за власні кошти капітальний ремонт (реконструкцію) будівлі.

Термін оренди - 15 років. Новий орендар також зможе передати приміщення в суборенду. Аукціон призначено на 25 березня. Гарантійний внесок становить 1,6 млн грн.

Житній ринок на київському Подолі безперервно існує щонайменше з XI століття. 1980 року за проєктом групи київських архітекторів було споруджено діючу будівлю критого ринку, яка стала найбільшою в Європі (майже 2 тис. торгових місць). Його фасад оформлено металевими панно на тему історії Київської Русі.

Теги: #оренда #житній_ринок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:26 08.02.2024
Орендні ставки в офісних центрах Києва знизилися на 30% - UTG

Орендні ставки в офісних центрах Києва знизилися на 30% - UTG

16:13 06.11.2023
Інвестиції в автономне енергозабезпечення столичних офісів не вплинули на рівень орендних ставок

Інвестиції в автономне енергозабезпечення столичних офісів не вплинули на рівень орендних ставок

19:44 28.09.2023
Державні АТ відтепер продаватимуть та здаватимуть в оренду майно через аукціони "Прозорро.Продажі"

Державні АТ відтепер продаватимуть та здаватимуть в оренду майно через аукціони "Прозорро.Продажі"

13:41 13.09.2023
Вартість оренди квартир у Києві у вересні зросла на 19%, у Львові на 11% - bird

Вартість оренди квартир у Києві у вересні зросла на 19%, у Львові на 11% - bird

11:31 09.06.2023
Київ розриватиме договори про оренду укриттів у разі, якщо орендар перешкоджатиме їх використанню за призначенням - Київрада

Київ розриватиме договори про оренду укриттів у разі, якщо орендар перешкоджатиме їх використанню за призначенням - Київрада

19:07 29.05.2023
Шеф-кухар Євген Клопотенко ініціює перетворення Житнього ринку в Києві на гастрономічний і культурний хаб

Шеф-кухар Євген Клопотенко ініціює перетворення Житнього ринку в Києві на гастрономічний і культурний хаб

18:31 20.04.2023
Київ розірвав договір оренди землі з посольством РФ - Кличко

Київ розірвав договір оренди землі з посольством РФ - Кличко

19:19 15.03.2023
Суд вирішив скасувати держреєстрацію прав і розірвати договір оренди на 7 га землі в Голосіївському районі Києва

Суд вирішив скасувати держреєстрацію прав і розірвати договір оренди на 7 га землі в Голосіївському районі Києва

19:07 10.03.2023
Заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня

Заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня

16:02 21.02.2023
Орендна активність на ринку офісної нерухомості Києва знизилася вп'ятеро – CBRE

Орендна активність на ринку офісної нерухомості Києва знизилася вп'ятеро – CBRE

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Київ планує у 2-му півріччі 2025р ухвалити стратегію управління держборгом і перейти до реалізації Дорожньої карти реформи управління інвестиціями - План для Ukraine Facility

Позитивний сценарій Плану Ukraine Facility передбачає вихід України до 2033 року на рівень Румунії-2021 за ВВП на душу населення

Україна обговорює можливість використання російських заморожених активів як застави для випуску євробондів - Шмигаль

НБУ заперечує загрозу привабливості гривні від нещодавнього ослаблення її курсу

Україна отримала EUR4,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

ОСТАННЄ

Автоматизована система "Банкрутство і неплатоспроможність" запрацює з 1 червня 2024 р. - Мін'юст

Ferrexpo пояснює обвал курсу акцій посиленням тиску правоохоронців України

Київ планує у 2-му півріччі 2025р ухвалити стратегію управління держборгом і перейти до реалізації Дорожньої карти реформи управління інвестиціями - План для Ukraine Facility

План Ukraine Facility передбачає впровадження принципів циркулярної економіки до 2026 року

Позитивний сценарій Плану Ukraine Facility передбачає вихід України до 2033 року на рівень Румунії-2021 за ВВП на душу населення

Україна пропонує запровадити після перемоги додатковий податок на нафту і газ із РФ для покриття завданих збитків - Шмигаль

Україна обговорює можливість використання російських заморожених активів як застави для випуску євробондів - Шмигаль

"Центренерго" призупинило закупівлю імпортного вугілля через зниження ціни на ринку е/е - глава компанії

Польща має намір заборонити транзит агропродукції з України до розроблення правил двосторонньої торгівлі

"Центренерго" не купує вугілля в Казахстані - гендиректор

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА