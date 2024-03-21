Умовою оренди Житнього ринку в Києві є збереження його функціоналу та реконструкція критої будівлі - мер

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував рішення про здачу в оренду приміщення Житнього ринку, що є комунальною власністю, наголосивши, що збереження функціоналу та реконструкція будівлі ринку є умовою оренди.

"Умовою оренди є збереження функціоналу та продовження роботи ринку. У вимогах до орендаря - реконструкція критої будівлі, зокрема і її даху, ремонт інженерних комунікацій", - написав Кличко в телеграмі у четвер.

Він також анонсував продовження терміну подачі заяв на аукціон, який під час воєнного стану законодавство встановлює на термін від 5 днів. "Наразі законною процедурою оголосимо про нові торги, до яких потенційні інвестори матимуть максимальний за законом термін - 25 днів до відкритого аукціону", - написав Кличко.

Як повідомлялося, у лютому 2022 року ТОВ "Танджерін" стало переможцем аукціону з оренди частини Житнього ринку, приміщень та антресолей другого поверху загальною площею 4,1 тис. кв. м із пропозицією 1 млн грн/міс. (без ПДВ). Наприкінці 2022 року керівник мережі ресторанів Tarantino Family Флоріан Боллен заявляв про намір інвестувати в реконструкцію ринку.

20 березня департамент комунальної власності Київської міськдержадміністрації оголосив тендер на оренду Житнього ринку на вул. Верхній Вал, 16, зі стартовою ціною в 2,4 млн грн на місяць (без ПДВ). Згідно з оголошенням у системі "Прозорро.Продажі", площа об'єкта становить 11,1 тис. кв. м. За умовами аукціону, орендар зобов'язується відшкодувати комунальні витрати, земельний податок та інші платежі, а також провести за власні кошти капітальний ремонт (реконструкцію) будівлі.

Термін оренди - 15 років. Новий орендар також зможе передати приміщення в суборенду. Аукціон призначено на 25 березня. Гарантійний внесок становить 1,6 млн грн.

Житній ринок на київському Подолі безперервно існує щонайменше з XI століття. 1980 року за проєктом групи київських архітекторів було споруджено діючу будівлю критого ринку, яка стала найбільшою в Європі (майже 2 тис. торгових місць). Його фасад оформлено металевими панно на тему історії Київської Русі.