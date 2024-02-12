Багато економістів США вважають політику ФРС занадто обмежувальною - опитування NABE

Значна частка американських економістів вважає грошово-кредитну політику Федеральної резервної системи (ФРС) занадто обмежувальною, зазначається в дослідженні Національної асоціації економіки бізнесу (NABE).

П’ята частина (21%) респондентів дотримуються такої думки, що є максимумом з 2011 року.

NABE проводила опитування з 23 до 30 січня, тобто перед останнім засіданням Федрезерву, за підсумками якого було ухвалено рішення зберегти діапазон базової ставки 5,25-5,5% річних. ФРС підвищила вартість запозичень більш ніж на 5 відсоткових пунктів з березня 2022 року до липня минулого року, що стало найшвидшим посиленням з початку 1980-х років. Зараз ставка перебуває на максимумі за 23 роки.

На січневому засіданні керівники Федрезерву не лише зберегли ставку, а й сигналізували про те, що в березні навряд чи перейдуть до її зниження. Аналітики тепер прогнозують, що ослаблення ДКП почнеться в травні.

Лише чверть респондентів NABE наразі очікують, що економіка США може скотитися в рецесію 2024 року. Рік тому така думка переважала серед респондентів, зазначає Independent.

Майже всі економісти (97%) убачать принаймні помірну ймовірність того, що конфлікт на Близькому Сході підніме ціни на нафту вище за $90 за барель (з нинішніх приблизно $77) і порушить світові перевезення. У 85% викликає занепокоєння можливість політичної нестабільності в США до або після президентських виборів у листопаді цього року.

Також респонденти дедалі більше занепокоєні станом фінансів США. У січні 57% опитаних (порівняно з 54% у серпні) заявили, що поточна бюджетна політика створила величезний дефіцит, і влада має бути більш дисциплінованою у витратах.