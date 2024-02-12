Економіка

13:09 12.02.2024

Neuralink Ілона Маска змінила місце реєстрації з Делавера на Неваду

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Компанія Ілона Маска Neuralink змінила місце реєстрації з Делавера на Неваду, пише Associated Press із посиланням на дані реєстру останнього штату.

Головний офіс компанії при цьому розташований у Каліфорнії. Маск зазначений у невадському реєстрі як її президент.

На початку лютого мільярдер написав у соціальній мережі X (колишня Twitter), що очолювана ним Tesla негайно проведе голосування акціонерів щодо питання зміни місця реєстрації компанії з Делавера на Техас.

Суд Делавера наприкінці січня визнав недійсним рішення ради директорів Tesla від 2018 року про надання Маску рекордного для голів публічних компаній компенсаційного пакета на суму до $55,8 млрд. Як зазначив суд, рада директорів автовиробника не повинна була затверджувати пакет, несправедливий щодо акціонерів.

“Ніколи не реєструйте компанії в штаті Делавер, - написав Маск в X після винесення судового рішення. - Якщо ви віддаєте перевагу, щоб питання вирішували акціонери, раджу реєструватися в Неваді або Техасі”.

Наприкінці січня стало також відомо, що Neuralink провела свою першу операцію з імплантації людині мозкового імплантату.

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