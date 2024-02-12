Ремонтні роботи завершено на двох із трьох енергоблоків АЕС - "Укренерго"

Протягом суботи-неділі на двох блоках атомних електростанцій завершено ремонтні роботи, повідомила НЕК “Укренерго”.

Як зазначає компанія у своєму телеграм-каналі в понеділок, блоки повернуто в роботу на повну потужність. Як повідомлялося минулого тижня з посиланням на НЕК, було знижено потужність на трьох енергоблоках АЕС для проведення ремонтних робіт.

Загалом в енергосистемі “Укренерго” фіксує зниження споживання через потепління. За її даними, сьогодні станом на 10:00 рівень споживання електроенергії на 5% нижчий за відповідний показник попереднього робочого дня 9 лютого.

При цьому експорт електроенергії другий день істотно перевищує імпорт. Експорт здійснюється в нічні та денні години до Словаччини, Польщі, Румунії та Молдови загальним обсягом 2 140 МВт-год, імпорт - упродовж дня зі Словаччини, Румунії та Молдови загальним обсягом 1 243 МВт-год (учора було 2700 МВт-год і 1300 МВт-год відповідно).

Водночас через бойові дії та інші причини на ранок без світла залишаються 386 населених пунктів.

Зокрема, через технічні причини є відключення в Київській і Харківській областях.

“Укренерго” також зазначила, що, незважаючи на пошкодження енергооб’єктів Дніпропетровської області атаками БПЛА, пропускна спроможність її високовольтних мереж достатня для покриття наявного попиту.

Як повідомлялося, експорт е/е відновився з 3 лютого і 11 лютого вперше перевищив її імпорт.

Унаслідок атаки БПЛА вночі 12 лютого по Дніпропетровській області сильно пошкоджено підстанцію “Укренерго” 330 кВ, на ранок без світла залишалося близько 30 тис. абонентів.

Джерело: https://t.me/Ukrenergo/2651