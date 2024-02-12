Економіка

13:06 12.02.2024

Ремонтні роботи завершено на двох із трьох енергоблоків АЕС - "Укренерго"

2 хв читати

Протягом суботи-неділі на двох блоках атомних електростанцій завершено ремонтні роботи, повідомила НЕК “Укренерго”.

Як зазначає компанія у своєму телеграм-каналі в понеділок, блоки повернуто в роботу на повну потужність. Як повідомлялося минулого тижня з посиланням на НЕК, було знижено потужність на трьох енергоблоках АЕС для проведення ремонтних робіт.

Загалом в енергосистемі “Укренерго” фіксує зниження споживання через потепління. За її даними, сьогодні станом на 10:00 рівень споживання електроенергії на 5% нижчий за відповідний показник попереднього робочого дня 9 лютого.

При цьому експорт електроенергії другий день істотно перевищує імпорт. Експорт здійснюється в нічні та денні години до Словаччини, Польщі, Румунії та Молдови загальним обсягом 2 140 МВт-год, імпорт - упродовж дня зі Словаччини, Румунії та Молдови загальним обсягом 1 243 МВт-год (учора було 2700 МВт-год і 1300 МВт-год відповідно).

Водночас через бойові дії та інші причини на ранок без світла залишаються 386 населених пунктів.

Зокрема, через технічні причини є відключення в Київській і Харківській областях.

“Укренерго” також зазначила, що, незважаючи на пошкодження енергооб’єктів Дніпропетровської області атаками БПЛА, пропускна спроможність її високовольтних мереж достатня для покриття наявного попиту.

Як повідомлялося, експорт е/е відновився з 3 лютого і 11 лютого вперше перевищив її імпорт.

Унаслідок атаки БПЛА вночі 12 лютого по Дніпропетровській області сильно пошкоджено підстанцію “Укренерго” 330 кВ, на ранок без світла залишалося близько 30 тис. абонентів.

Джерело: https://t.me/Ukrenergo/2651

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Команда МВФ прибула до Києва на переговори перед місією та для запуску Керівного комітету Фонду розвитку потенціалу України

Уряд виділяє понад 40 млрд грн на стимулювання економічної активності та допомогу українським підприємцям

Інфляція в Україні в січні 2024 р. знизилася до 0,4%, у річному вимірі - до 4,7% - Держстат

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ становлять 130 млрд грн на 1 лютого - Шмигаль

Кабмін створив Промислово-оборонний комітет України на чолі з прем'єром

ОСТАННЄ

Diamondback і Endeavor Energy майже погодили злиття на $52 млрд

Багато економістів США вважають політику ФРС занадто обмежувальною - опитування NABE

Роботу половини терміналів СПГ Франції обмежено через страйк

НБУ послабив довідковий курс гривні до 37,85 грн/$1

Neuralink Ілона Маска змінила місце реєстрації з Делавера на Неваду

Грузія отримала рекордні $4,1 млрд доходів від туризму у 2023 році

Прямі нефінансові інвестиції Китаю за кордоном зросли на 16,7% у юанях у 2023 р.

Болгарія передасть Україні список компаній, що порушують умови ліцензування українського зерна

Пенсійний фонд Calpers у IV кв. подвоїв портфель акцій Intel, купив папери Nvidia і Disney

Вперше з 2022 року в український порт зайшов вантаж із трубами для видобутку газу - American Journal of Transportation

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА