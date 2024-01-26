Економіка

19:02 26.01.2024

Ціни на житло в Україні в III кв.-2023 року зросли на 16,2% - Держстат

2 хв читати

Індекс цін на житло в Україні за підсумками липня-вересня 2023 року становив 116,2%, тоді як за аналогічний період 2022 року показник становив 114,2%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За її даними, на первинному ринку ціни на житло за підсумками третього кварталу 2023 року прискорили зростання до 14,6% проти 11,9% у третьому кварталі попереднього року. Найбільше подорожчали трикімнатні квартири - на 16%. Зростання цін на однокімнатні квартири становило 15,6%, двокімнатні - 12,8%.

На вторинному ринку ціни прискорили зростання до 17,1% у третьому кварталі 2023 року проти 15,6% за аналогічний період 2022-го. Зокрема, зростання цін на трикімнатні квартири становило 18,5%, двокімнатні - 17,9%, однокімнатні - 14,1%.

Загалом за дев’ять місяців 2023 року ціни на житло зросли на 13,9% порівняно з аналогічним періодом 2022 року. На первинному ринку зростання становило 12,2%, на вторинному - 15,1%.

Як повідомило статвідомство, порівняно з попереднім кварталом ціни на житло в липні-вересні 2023 року зросли на 6%, водночас на первинному ринку - на 4,5%, на вторинному - на 6,9%.

За даними Держстату, у третьому кварталі ціни на первинці зросли для однокімнатних квартир на 3,6% порівняно з другим кварталом, для двокімнатних - на 4,9%, трикімнатних - на 6%. На вторинному ринку ціни зросли на 5,1%, 7,5% і 7,6% відповідно.

Держстат зазначив, що показники наведено без урахування тимчасово окупованих територій і частини територій, де ведуться (велися) бойові дії.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ФАО залучить $290 млн для підтримки українського агросектору

ВАКС відмовив Мін'юсту у стягненні 49% ТОВ "Альянс Холдинг" і схвалив стягнення 100% ТОВ "НК "Альянс-Україна"

Усі пенсії за січень уже виплачено, у лютому також усі пенсії буде профінансовано - Шмигаль

Кабмін продовжив виплати для всіх переселенців до 1 березня, а виплати для переселенців-пенсіонерів буде продовжено на 6 місяців - Шмигаль

НБУ зберіг облікову ставку 15% і очікує її незначного зниження з II пів.-2024

ОСТАННЄ

"Інтергал-Буд" оформив першу угоду в рамках програми "єВідновлення"

У ВР розробляють нову концепцію бронювання - голова економічного комітету

ФАО залучить $290 млн для підтримки українського агросектору

В Україні відновлять інвентаризацію недобудов і довгобудів

"Укрнафта" придбала 12 нових автобусів

В Україні рекордними темпами зростають ціни на продовольчу пшеницю вищих сортів

ВАКС відмовив Мін'юсту у стягненні 49% ТОВ "Альянс Холдинг" і схвалив стягнення 100% ТОВ "НК "Альянс-Україна"

Усі пенсії за січень уже виплачено, у лютому також усі пенсії буде профінансовано - Шмигаль

Кабмін пролонгував до 31 березня 2025 року раніше отримані аграріями кредити

Кабмін продовжив виплати для всіх переселенців до 1 березня, а виплати для переселенців-пенсіонерів буде продовжено на 6 місяців - Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА