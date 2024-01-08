Ввезення готівкової валюти в Україну в жовтні-листопаді-2023 перевищило $1 млрд щомісяця

Обсяг ввезення готівкової валюти в Україну в жовтні та листопаді 2023 року зріс відповідно до еквівалента $1 млрд 56,2 млн і $1 млрд 33,7 млн із $577,7 млн у вересні та $435,2 млн у серпні, йдеться у статистиці Національного банку України.

Згідно з нею, левову частку займають долари США і євро, на які в листопаді припало відповідно 78,7% і 20,5% всієї ввезеної готівкової валюти.

За інформацією НБУ, поставки доларів останніми місяцями зросли набагато істотніше - з $282,7-296,7 млн у серпні-вересні до $778,6-813,8 млн у жовтні-листопаді, тоді як євро - відповідно з $143,7-172,3 млн до $268,8-211,6 млн.

За час повномасштабної агресії РФ найбільші обсяги ввезення валюти фіксували в січні-травні цього року, коли вони становили в середньому трохи більше ніж $800 млн і в середньому на 96% складалися з долара, проте влітку вони значно знизилися, водночас частка євро збільшилася до 30% і більше.

Крім цього, Нацбанк останніми місяцями фіксує завезення золота на суму близько $7-8 млн, а також зовсім незначні поставки фунта стерлінгів (трохи більше ніж $1 млн) і польських злотих (до $1 млн).

Як повідомлялося, НБУ з осені 2022 року поступово знімає обмеження на роботу готівкового ринку. Додаткові послаблення разом із відмовою від фіксованого офіційного курсу з 3 жовтня і переходом до режиму його контрольованої гнучкості призвели до скорочення спреду між курсами на готівковому і безготівковому ринках до 2% наприкінці минулого року.

Джерело: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external