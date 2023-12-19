Мінвідновлення підготувало проєкт постанови про експериментальний запуск е-ТТН

Проєкт запуску електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН) дійшов до стадії, коли Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) підготувало проєкт постанови Кабінету Міністрів "Про реалізацію експериментального проєкту в сфері внутрішніх вантажних перевезень", ідеться в повідомленні на сайті проєкту.

"Запропонований механізм визначатиме умови приєднання та взаємодії між ключовими сторонами процесу та ключові аспекти роботи сСистеми. Водночас, поруч із юридичним напрямом запровадження е-ТТН, команда працює також над технічними питаннями, простими словами – новими опціями та можливостями", - цитують слова заступника глави Мінвідновлення Анатолія Комірного, які він озвучив на нещодавній зустрічі з Американською торговельною палатою.

За його словами, для впровадження Системи е-ТТН на постійній основі знадобиться внесення змін до закону "Про автомобільний транспорт" у частині внесення норм щодо впровадження е-ТТН.

"Такі зміни вже напрацьовані та узгоджуються народними депутатами і плануються до законопроєкту. Впровадження таких змін планується не раніше ніж через 6 місяців після завершення воєнного стану в Україні", - сказав заступник міністра.

Щодо планів на 2024 рік, то планується технічне доопрацювання Системи е-ТТН в частині розширення механізму інтероперабельності, можливість реєстрації документа в Системі е-ТТН за фактом здійснення перевезення, розширення структури е-ТТН та оновлення специфікації, оптимізація роботи з коригувальними документами.

Крім того, долучення до експериментального проєкту провайдерів ЕДО (електронного документообігу) та учасників вантажних перевезень надасть можливість напрацювання технічних вимог для подальшої модернізації Системи е-ТТН, зокрема, для впровадження спеціальних форм е-ТТН. Зазначається, що також залишається актуальним питання розроблення інтеграцій з іншими інформаційно-комунікаційними системами, впровадження підсистем взаємодії з користувачами, створення довідок та інше.

Систему е-ТТН упроваджує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України за підтримки USAID/UK aid проєкту "Прозорість і підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" і за участю ГО "Інститут аналітики та адвокації".

Згідно з інформацією на сайті проєкту, його партнерами є 24 провайдери, що надають послуги ЕДО, з них 22 приєднані, а два пройшли тестування.