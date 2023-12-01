Економіка

11:29 01.12.2023

Україна запустить програму субсидування автокредитів для купівлі автомобілів, що збираються в країні

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Україна запустить програму субсидування автокредитів для купівлі автомобілів, що збираються в країні

Автопром в Україні має майбутнє, держава буде підтримувати його розвиток, зокрема, найближчим часом планує запустити програму субсидування відсоткових ставок за автокредитами для населення на купівлю зібраних у країні машин, повідомив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

"Що ми конкретно плануємо робити як уряд, щоб мотивувати й розвивати автомобільну промисловість у країні... стимулювати й цілеспрямовано підвищувати попит на автомобілі, які спеціально збирають в Україні", - сказав він під час виступу онлайн на Manufacturing day Ukraine, що пройшов у четвер в індустріальному парку "Соломоново" на Закарпатті.

Шурма пояснив, що в Україні досить високі відсоткові ставки, що робить кредит для населення занадто дорогим. "Тому найближчим часом ми запустимо програму субсидування відсоткових ставок, яка дасть змогу громадянам отримувати автокредити за пільговими відсотковими ставками", - зазначив він.

Другим кроком заступник голови ОП назвав консолідацію закупівель держорганів і купівлю продукції місцевих виробників, щоб мотивувати їх і збільшити виробництво. Шурма нагадав, що наразі держава є великим гравцем в економіці і формує, за його оцінками, до 50% загального попиту в країні.

Третім кроком він назвав створення податкового режиму для внутрішнього виробника електромобілів, з яким він міг би конкурувати з їхнім імпортом, що практично звільнений від сплати зборів, ПДВ, акцизів і мит.

Загалом Шурма зазначив, що зацікавленість України в розвитку автомобільної промисловості пов'язана з тим, що автопром є одним із основних елементів економіки, формуючи робочі місця, податки, внесок у ВВП, у платіжний баланс, у якому зараз імпорт автомобілів, можливо, є однією з найбільших статей,

На думку заступника голови ОП, в автопрому в Україні є майбутнє, оскільки країна має досить ємний внутрішній ринок. "У найгірші періоди він знижується до 200 тисяч автомобілів. У найкращі періоди це було близько 600 тис. легкових автомобілів на рік, і все це без належних фінансових інструментів, що дають змогу людям отримати конкурентоспроможний кредит за конкурентоспроможними ставками", - описав його Шурма.

Він додав, що в України також є всі необхідні комплектуючі для виробництва і складання автомобілів у країні, і вже є безліч виробників комплектуючих, які постачають деталі та комплектуючі всім найбільшим автомобільним корпораціям світу.

За словами заступника голови ОП, Україна також володіє кваліфікованими людьми, які навчені, мають інженерну освіту.

"І у нас є всі необхідні мінерали для автомобілів майбутнього, особливо коли ми говоримо про літій, про графіт, які є ключовими хімічними елементами для основного компонента автомобілів майбутнього - електромобілів", - наголосив Шурма.

Він зазначив, що в глобальних пріоритетах в уряді вірять в електромобілі, тому в політиці стимулювання буде робитися все, щоб перевести виробництво і споживання на електромобілі та локалізувати виробництво в Україні.

Заступник голови ОП вважає, що виробничий майданчик на Закарпатті, де відбувається Manufacturing day, є, мабуть, одним із найкращих майданчиків для запуску цього виробництва, і за нинішніх умов Закарпаття є більш конкурентноздатним, ніж Запоріжжя, де розміщено великий автозавод.

"Ми вважаємо, що це стане відправною точкою для того, щоб знову наростити виробництво спочатку класичних автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння, наступний крок - створення виробництва електромобілів на цьому об'єкті та всього ланцюжка створення вартості навколо цього", - сказав Шурма.

Теги: #субсидування #автокредити

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