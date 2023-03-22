Економіка

16:36 22.03.2023

Україна реалізує залізничні проєкти розвитку на EUR4,5 млрд до 2030 року в рамках інтеграції в мережі TEN-T

2 хв читати
Україна реалізує залізничні проєкти розвитку на EUR4,5 млрд до 2030 року в рамках інтеграції в мережі TEN-T

Включення українських залізничних колій у європейську мережу TEN-T дає змогу отримати доступ до інструментів допомоги від ЄС, у межах інтеграції в TEN-T в Україні планують реалізувати проєкти розвитку залізничних колій на EUR4,5 млрд до 2030 року, повідомила директор Команди підтримки реформ (RST) Мінвідновлення Ірина Кошель-Репневська в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Україна не так давно в мережі TEN-T - з 2017 року. І в рамках цієї роботи є так званий інвестиційний індикативний план Європейської комісії розвитку TEN-T коридорів, який передбачає інвестиції, розвиток відповідних напрямків. В Україні планується реалізувати проєкти розвитку в рамках мережі TEN-T до 2030 року на суму EUR4,5 млрд", - сказала вона.

Кошель-Репневська зазначила, що Єврокомісія внесла зміни до індикативних карт TEN-T, включивши до них українські залізничні шляхи. Зокрема, Північно-Балтійський коридор продовжено через Львів і Київ до Маріуполя; Балто-Чорноморський коридор продовжено через Львів, Чернівці (Румунію і Молдову) до Одеси; коридори Балтійське море - Адріатичне море і Рейн - Дунай проходитимуть через Львів, уточнила голова RST.

Також, за її словами, Єврокомісія виключила з мережі TEN-T російські та білоруські маршрути, знизила статус маршрутів на території ЄС, які перебувають на стиках із цими країнами.

Кошель-Репневська наголосила, що включення українських залізничних коридорів до TEN-T і доступ до фінансування - це інвестиційні можливості, зокрема для країн ЄС. Для України це ще й відповідний статус.

Теги: #ten_t #кошель_репневська
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін виділив кошти на закупівлю 125 тис. тонн пшениці або кукурудзи для відправлення до країн Африки - Шмигаль

ВР збільшила видатки держбюджету на 537 млрд грн, переважно на оборону

Верховна Рада підтримала призначення Камишіна на посаду глави Мінстратегпрому - нардеп

Україна отримала EUR1,5 млрд другого траншу макрофіндопомоги ЄС - міністр фінансів

ВР розширила повноваження Федорова в уряді

ОСТАННЄ

Нові концесійні проєкти готують в Одеському та Ізмаїльському портах

"Епіцентр" реалізував майже 30 тис. генераторів від початку обстрілів енергоінфраструктури

ДТЕК розпочав ремонтну кампанію підготовки ТЕС до наступного опалювального сезону

Україна досягла домовленості з МВФ на рівні менеджменту щодо програми EFF на $15,6 млрд - Фонд

Кабмін підвищив мінімальний розмір гарантійного внеску для аукціонів із продажу спецдозволів на надрокористування

Стартувало перетворення "Укроборонпрому" на АТ "Українська оборонна промисловість" - Шмигаль

Кабмін виділив кошти на закупівлю 125 тис. тонн пшениці або кукурудзи для відправлення до країн Африки - Шмигаль

Федоров про нові повноваження: Велика відповідальність і водночас можливість позитивних змін в освіті та науці

ВР збільшила видатки держбюджету на 537 млрд грн, переважно на оборону

"Енергоатом" і Rolls-Royce SMR підписали меморандум про спорудження в Україні ММР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА