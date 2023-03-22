Україна реалізує залізничні проєкти розвитку на EUR4,5 млрд до 2030 року в рамках інтеграції в мережі TEN-T

Включення українських залізничних колій у європейську мережу TEN-T дає змогу отримати доступ до інструментів допомоги від ЄС, у межах інтеграції в TEN-T в Україні планують реалізувати проєкти розвитку залізничних колій на EUR4,5 млрд до 2030 року, повідомила директор Команди підтримки реформ (RST) Мінвідновлення Ірина Кошель-Репневська в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Україна не так давно в мережі TEN-T - з 2017 року. І в рамках цієї роботи є так званий інвестиційний індикативний план Європейської комісії розвитку TEN-T коридорів, який передбачає інвестиції, розвиток відповідних напрямків. В Україні планується реалізувати проєкти розвитку в рамках мережі TEN-T до 2030 року на суму EUR4,5 млрд", - сказала вона.

Кошель-Репневська зазначила, що Єврокомісія внесла зміни до індикативних карт TEN-T, включивши до них українські залізничні шляхи. Зокрема, Північно-Балтійський коридор продовжено через Львів і Київ до Маріуполя; Балто-Чорноморський коридор продовжено через Львів, Чернівці (Румунію і Молдову) до Одеси; коридори Балтійське море - Адріатичне море і Рейн - Дунай проходитимуть через Львів, уточнила голова RST.

Також, за її словами, Єврокомісія виключила з мережі TEN-T російські та білоруські маршрути, знизила статус маршрутів на території ЄС, які перебувають на стиках із цими країнами.

Кошель-Репневська наголосила, що включення українських залізничних коридорів до TEN-T і доступ до фінансування - це інвестиційні можливості, зокрема для країн ЄС. Для України це ще й відповідний статус.