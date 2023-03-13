Економіка

14:33 13.03.2023

Мережа платіжних терміналів iBox відновила роботу

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Мережа платіжних терміналів iBox, оператором якої є ТОВ "Метапей", одне з найбільших на ринку, 11 березня повідомила про відновлення роботи після її зупинення 7 березня через відкликання Нацбанком ліцензії у розрахункового банку-партнера Айбокс Банк.

"Компанія платіжних терміналів iBox виникла 2006 року. Вона має окремого власника, не пов'язаного з власниками АТ "Айбокс Банк", який раніше був зареєстрований як ПАТ "АгроКомБанк" і тільки у 2016 році змінив фірмове найменування на ПАТ "Айбокс Банк", - наголошується в повідомленні мережі у твіттері.

Згідно з ним, роботу мережі відновлено, оскільки компанія вже уклала договір із новим партнером, назву якого не зазначено.

Уточнюється, що через термінали вже можна відправляти платежі за адресами: Monobank, А-Банк, ПУМБ, ОТП Банк, Sportbank, Unex Bank, Lifecell, Vodafone, "Київстар" тощо.

Минулого тижня співвласник monobank Олег Гороховський зазначав, що через мережу терміналів iBox власники карток mono щомісяця вносили на їх поповнення 12-15 млрд грн.

Після припинення роботи мережі iBox банку вдалося домовитися з двома великими конкурентними мережами - EasyPay і City24, що сумарно налічують понад 20 тис. терміналів, - про обнулення комісії за поповнення карток monobank.

За словами Гороховського, кількість клієнтів банку минулого тижня перевищила 7 млн.

 

Теги: #ibox

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