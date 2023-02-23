ВР ухвалила законопроєкт про компенсації за пошкоджене та зруйноване житло

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №7198 щодо створення державного реєстру пошкодженого і зруйнованого внаслідок збройного вторгнення РФ в Україну житла і порядок компенсації за нього.

Законопроєкт на засіданні в четвер підтримали 275 народних депутатів, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

Згідно з проєктом закону, компенсації надаватимуться виключно за пошкоджену або зруйновану з 24 лютого 2022 року житлову нерухомість. При цьому закон не поширюється на об'єкти, які на дату введення воєнного стану розташовувалися на тимчасово окупованих територіях.

Власники квартир та інших житлових приміщень зможуть отримати житловий сертифікат, що підтверджує гарантії держави фінансувати придбання житла (зокрема, збудованого в майбутньому) в межах визначеної суми, тоді як власники приватних будинків матимуть вибір між отриманням сертифіката та грошовою компенсацією. Така грошова компенсація нараховуватиметься у спеціальному режимі для фінансування будівництва.

Законопроєкт не встановлює граничного розміру компенсацій, як і обмеження за місцем розташування, типом і площею нового житла, профінансованого сертифікатом. Водночас якщо вартість житла буде нижчою за суму, зазначену в сертифікаті, залишок компенсації виплачуватиметься тільки за рахунок коштів, отриманих від РФ для відшкодування збитків.

Термін подання заяви про отримання компенсації - під час дії воєнного стану та протягом одного року після його скасування. Використовувати сертифікат можна протягом п'яти років від дня його видачі, при цьому відчужувати житло (крім успадкування) заборонено на п'ять років.

Розгляд заявок здійснюватимуть комісії з розгляду питань про надання компенсації, створені виконавчими органами місцевих рад, військовими або військово-цивільними адміністраціями.

Згідно з законопроєктом, джерелами фінансування компенсацій можуть бути державний і місцеві бюджети; кошти міжнародних фінорганізацій, кредиторів та інвесторів; міжнародна технічна та/або поворотна чи безповоротна фінансова допомога; репарації або інші стягнення з РФ та інші.

Як повідомлялося, через "Дію" українці подали вже понад 325 тис. повідомлень про знищення або пошкодження житла.