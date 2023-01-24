Економіка

17:01 24.01.2023

У Харкові відновлено 66 багатоповерхівок, які постраждали від ворожих обстрілів, ще понад 40 у процесі реконструкції – мер

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У Харкові відновлено 66 багатоповерхівок, які постраждали від ворожих обстрілів, ще понад 40 у процесі реконструкції – мер

Торік у Харкові було відновлено 66 багатоповерхових будинків, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Минулого року нам вдалося 66 будинків відновити, реконструювати, і зараз жителі заселяються... Наразі на реконструкції перебувають понад 40 будинків. Це ті будинки, які пройшли етапи експертизи, і ми маємо їх відновити", - сказав Терехов журналістам у вівторок.

За його словами, наразі в Харкові 4,5 тис. багатоповерхових будинків, які тією чи іншою мірою пошкоджені, 500 будинків – не підлягають реконструкції та відновленню. Без даху над головою залишилося близько 150 тис. містян.

Теги: #харків #нерухомість

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