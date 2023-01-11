Австрійська OBB Rail Cargo з березня 2022 р. перевезла понад 1,2 млн т українського зерна до Європи

Австрійська OBB Rail Cargo Group (RCG), що входить до складу національного залізничного оператора OBB, у березні-грудні 2022 року транспортувала залізницею з України понад 1,2 млн тонн зерна, повідомив CEO компанії Клеменс Ферст.

"Наші чотири топнапрями: Угорщина – 359,09 тис. тонн, Німеччина – 203,82 тис. тонн, Італія – 185,572 тис. тонн, Австрія – 66,385 тис. тонн", – написав він у соцмережі.

Ферст уточнив, що через пункт пропуску в польському Дорохуську було поставлено 16,286 тис. тонн зерна до Австрії, через Чоп і далі через Словаччину – 203,82 тис. тонн до Німеччини, тоді як основні поставки здійснювалися через угорський пункт пропуску Захонь.

Серед інших пунктів призначення він зазначив також Чехію, Словаччину, Нідерланди, Швейцарію, а також Балкани.

Як йдеться у повідомленні на сайті RCG, компанія активно почала працювати у сфері транспортування зерна з України з березня.

"Ще рік тому ми навіть уявити не могли, що будемо так залучені до процесу транспортування продуктів з України. Це була нова територія і для нас, і для українських компаній також. Вони експортували великі обсяги і раніше, але тільки не залізницею", - зазначає RCG.

За її даними, щомісячний обсяг перевезень зерна RCG з України залізницею збільшився до 100-150 тис. тонн, тоді як до березня він не перевищував 8-11 тис. тонн. На показник мільйон тонн залізничних перевезень зерна RCG вийшла у листопаді 2022 року та оцінює себе як найбільшого європейського перевізника цієї української продукції.

RCG, згідно з її даними, - друга у сфері залізничних перевезень логістична компанія в Європі, надає послуги в 18 країнах, оперує 16 терміналами та 12 логістичними центрами.

Виторг компанії в 2021 році становив 1,9 млрд євро, що на 10% більше, ніж у 2020 році, обсяг перевезення вантажів - 94,1 млн тонн. Дані за 2022 рік наразі відсутні.