Тариф "Укренерго" на передачу електроенергії з січня зросте на 10%, з квітня ще на 13,1%, з липня ще на 12,7%

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні у середу затвердила триетапне зростання тарифу НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії протягом 2023 року.

Зокрема, з 1 січня 2023 року тариф збільшиться на 10% – з нинішнього 345,64 грн/МВт-год до 380,28 грн/МВт-год (тут і далі без ПДВ), з 1 квітня – ще на 13,1%, до 430,25 грн/МВт-год, з 1 липня – ще на 12,7%, до 485,1 грн/МВт-год.

Уперше встановлений тариф на передачу для підприємств "зеленої" електрометалургії встановлено на 2023 рік у розмірі 209,42 грн/МВт-год.

Регулятор також застосував триетапне зростання тарифу "Укренерго" та диспетчеризацію. З 1 січня він зросте на 9,9% - з нинішнього 62,13 грн/МВт-год до 68,28 грн/МВт-год, з 1 квітня - ще на 18,4%, до 80,87 грн/МВт- год, з 1 липня – ще на 18,1%, до 95,54 грн/МВт-год.

Відповідно до обґрунтування проєкту постанови, рішення застосувати поетапне збільшення тарифу комісія ухвалила на нараді 20 грудня. Передостання редакція проєкту постанови передбачала традиційне одномоментне зростання тарифу на передачу з 1 січня на 28,9% порівняно з нинішнім – до 445,4 грн/МВт-год, на диспетчеризацію – на 36,7%, до 84,91 грн/МВт-год.

"Таке одномоментне зростання в умовах воєнного часу може бути надмірно обтяжливим для споживачів електроенергії. З огляду на можливі негативні наслідки різкого підвищення тарифів для споживачів доцільно застосувати поетапне підвищення тарифу на послуги з передачі", - пояснюється в обґрунтуванні зміни підходу.

У свою чергу голова "Укренерго" Володимир Кудрицький у виступі на засіданні зазначив, що для нього стало несподіванкою застосування нового підходу поетапного перегляду тарифу.

"Проаналізувати його вплив на нашу можливість здійснювати діяльність з оперативно-технологічного управління системою експлуатації мереж наразі важко. Точно можна сказати, що запропонований порядок збільшення тарифу на передачу та диспетчеризацію не відповідає часовій структурі витрати коштів, яка очікується наступного року", - сказав він.

"Наприклад, ми очікуємо дуже високі витрати на допоміжні послуги на початку року, і ми також очікуємо, що на початку року ми маємо витрачати дуже значні гроші на відновлення розбитих мереж, щоб кількість наших колег-енергетиків, які беруть участь у засіданні регулятора при свічках, зменшилась, а не збільшилась", - додав Кудрицький.