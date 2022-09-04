Економіка

16:04 04.09.2022

З портів Великої Одеси вийшов найбільший караван суден з українською агропродукцією - Мінінфраструктури

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З портів Великої Одеси вийшов найбільший караван суден з українською агропродукцією - Мінінфраструктури

У неділю з портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" вирушили 13 суден - це найбільший караван суден з початку реалізації "зернової ініціативи", повідомляє Міністерство інфраструктури України у Фейсбуці

Зокрема, з порту "Південний" вирушили 6 суден, "Чорноморськ" - 5, а з порту "Одеси" - 2.

Загалом на борту 13 суден 282,5 тис. тонн української агропродукції, яка направляється в 8 країн світу.

В ході реалізації ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 86 суден вирушили з українських портів із пунктами призначення в 19 країнах світу. На їх борту 2 млн тонн агропродукції, нагадує Мінінфраструктури.

Теги: #зерно #порти

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