Економіка

19:25 19.07.2022

"Нафтогаз" продовжить постачати газ ТКЕ за 7,40 грн/куб. м до 31 травня 2023 року

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"Нафтогаз" продовжить постачати газ ТКЕ за 7,40 грн/куб. м до 31 травня 2023 року

НАК "Нафтогаз України" продовжить постачати газ виробникам тепла за 7,40 грн/куб. м до 31 травня 2023 року, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання Кабінету міністрів у телеграм-каналі у вівторок.

"Ухвалили рішення, згідно з яким "Нафтогаз" продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за кубометр. Тобто ціна залишається незмінною для всіх теплокомуненерго, і це дозволяє місцевій владі не підвищувати тарифи ні на тепло, ні на гарячу воду. Фіксована ціна газу залишається до 31 травня 2023 року", - написав прем'єр.

Зі свого боку, представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму телеграм-каналі уточнив, що Кабмін затвердив положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу за особливостями його постачання виробникам теплової енергії та бюджетним установам.

Згідно з його повідомленням, положення передбачає фіксовані ціни на природний газ для виробників теплової енергії. Ним також визначено умови його постачання тепловикам з боку ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" та розрахунків із ними.

Термін чинного положення спливає 1 серпня.

 

 

 

 

Теги: #ціна_газ

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