Економіка

18:15 12.07.2022

Мінфін підвищив ставки доларових військових облігацій до 4-4,5% і залучив $330,5 млн

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Мінфін підвищив ставки доларових військових облігацій до 4-4,5% і залучив $330,5 млн

Міністерство фінансів України на первинних аукціонах у вівторок знову відмовилося підвищувати дохідність військових облігацій у гривні, внаслідок чого обсяг їх продажу залишився на низькому рівні 143,5 млн грн, однак підвищило дохідність доларових облігацій, що дало змогу залучити одразу $330,5 млн.

Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, він погодився на 3,5% за 3-міс. доларовими паперами, 4% – за 6-міс. і 4,5% - за річними, тоді як раніше 6-міс. облігації розміщувалися під 3,5%, 12-міс. – під 3,7% та 20-міс. - під 3,9%.

Найбільше було продано 6-міс. облігацій - на $183,8 млн, 3-міс. – на $140,6 млн і річних – на $6 млн.

Щодо гривневих ОВДП, то, сподіваючись на підвищення Мінфіном ставок, попит на аукціонах зріс до 3,92 млрд грн з 2,94 млрд грн тижнем раніше.

Покупці просили до 23,5% за 4-міс. паперами, до 22% – за 6-міс., до 15% – за річними та до 18% – за дворічними, проте продавець знову відмовився змінювати дохідність. У результаті було задоволено лише неконкурентні заявки.

Теги: #військові_облігації
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