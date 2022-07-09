Рада збільшила за рахунок позик витрати держбюджету на 81 млрд грн, зокрема для програми "5-7-9%" і підтримки фермерів

Витрати державного бюджету України в 2022 році збільшені ще на 80,98 млрд грн, зокрема на програму підтримки фермерів і с/г виробників через український Держфонд підтримки фермерських господарств 1,5 млрд грн, на програму "Доступні кредити 5-7-9%" 4 млрд грн через зростання облікової ставки і на Фонд розвитку підприємництва 4 млрд грн.

Як йдеться в інформації на сайті Верховної Ради, відповідний закон (№7523) з правками до держбюджету-2022 підтримали в суботу 244 депутати.

Згідно з ним, на соцдопомогу буде спрямовано ще 5,7 млрд грн, на субсидії на ЖКГ – 3,3 млрд грн, виплати внутрішньо-переміщеним особам – 32,3 млрд грн, пенсії – 32,3 млрд грн, субвенції місцевим бюджетам на відновлення критичної інфраструктури – 1,6 млрд грн.

Джерела покриття в законі названі внутрішніми запозиченнями - 4 млрд грн і зовнішніми запозиченнями – 75,43 млрд грн, а також грант ЄС для фермерів на 1,55 млрд грн.

Крім того закон дає змогу надавати держгарантії за кредитами на розвиток залізничного транспорту, а "Укравтодору" – здійснювати за погодженням з Мінфіном угоди з боргами, взятими під держгарантії.

Відповідно до закону, доходи держбюджету-2022 будуть збільшені до 1 трлн 351,93 млрд грн, зокрема загального фонду – 1 трлн 210,91 млрд грн, тоді як витрати відповідно - до 2 трлн 162,17 млрд грн і 1 трлн 939,39 млрд грн.

Граничний розмір дефіциту тепер становить 823,49 млрд грн, зокрема за загальним фондом – 725,72 млрд грн, а граничний розмір держборгу – 3 трлн 360,02 млрд грн.

У пояснювальній записці наголошується, що виконання закону передбачає збільшення обсягу держзапитів на 7,1% – до 1 трлн 205,8 млрд грн, що в 2,1 разу перевищує початково затверджений показник.

Раніше учасники програми "доступні кредити 5-7-9% " наголошували, що Мінфін перестав компенсувати процентну ставку за взятими кредитами.