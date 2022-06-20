Економіка

11:56 20.06.2022

Проєкт веломаршруту Буча - Ірпінь - Київ потребує інвестицій близько EUR1 млн - Bike City consulting

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Проєкт веломаршруту Буча - Ірпінь - Київ потребує інвестицій близько EUR1 млн - Bike City consulting

Для облаштування міжміського веломаршруту, який сполучає Бучу, Ірпінь та Київ, необхідні інвестиції близько EUR1 млн, повідомив представник команди Bike City consulting Станіслав Клименко на Irpin Reconstruction Summit.

"Довоєнні показники велосипедного руху саме у бік Ірпеня та Бучі були найвищими у всій агломерації Києва. Наш проеєкт передбачає облаштування сучасної велодоріжки, з якісним покриттям та зрозумілою навігацією, що проходить від центральної площі Бучі до центральної площі Ірпеня, потім набережною річки Ірпінь до столиці", - повідомив Клименко.

За словами Клименка, буде облаштовано за сучасними стандартами 6,2 км наявного веломаршруту в межах Ірпеня, облаштувавши велопарковки, станції для самостійного технічного обслуговування та станції з питною водою та ін. Зокрема, для 3,6 км, або 58% маршруту, який проходить велосмугами, необхідно нанести нову дорожню розмітку та встановити дорожні знаки. Для 15% маршруту або 0,95 км можливий лише спільний рух авто та велотранспорту, тут необхідний поточний ремонт покриття доріг та облаштування розмітки та знаків.

"Від межі забудови Ірпеня до Романівки потрібне будівництво близько 1,65 км (27% маршруту) тротуарів і велодоріжок, реорганізація руху кільцевим перехрестям", - повідомив Клименко.

Загалом ця частина проєкту потребує інвестицій близько 22 млн грн, або EUR715 тис.

Друга частина проєкту - оновлення під завдання велоруху ділянки в 5,2 км вздовж Новоірпінської траси, що сполучає Ірпінь та Новобіличі. На цій ділянці у 2020 році було прокладено тротуар, який велосипедисти використовують як велодоріжку. Автори проеєкту пропонують побудувати ще одну доріжку завширшки 1,5 метра, щоб забезпечити комфортний рух. За оцінками, для цього необхідне фінансування близько 8,4 млн грн, або EUR273 тис.

"Це попередні розрахунки за 12,2 км маршруту. Вони включають, зокрема, 30% подорожчання будматеріалів", - додав Клименко.

Bike City consulting - проєктна група, що спеціалізується на консультуванні щодо планування, проєктування та організації велосипедної інфраструктури в українських містах.

Теги: #веломаршрут #bike_city

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