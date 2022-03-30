Глава МАГАТЭ в среду посещает Южно-Украинскую АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который накануне прибыл в Украину, в среду посещает Южно-Украинскую АЭС в Первомайске (Николаевская обл.).

"Я нахожусь на Южно-Украинской АЭС, чтобы встретиться с официальными лицами правительства Украины и персоналом и начать техническую помощь МАГАТЭ для обеспечения безопасности ядерных объектов страны. Жизненно важно быть на месте, чтобы оказывать эффективную поддержку Украине в эти чрезвычайно трудные времена", – написал он в твиттере.

Глава МАГАТЭ добавил, что лично поблагодарил персонал Южно-Украинской АЭС за стойкость и выдержку в эти чрезвычайно трудные времена. По его словам, присутствие МАГАТЭ непосредственно на месте поможет предотвратить опасность ядерной аварии, которая может иметь серьезные последствия для здоровья населения и окружающей среды в Украине и за ее пределами.

"Персонал всех ядерных объектов Украины заслуживает полного уважения и восхищения за обеспечение безопасной и надежной работы объектов в условиях конфликта", – подчеркнул Гросси.