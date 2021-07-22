Экономика

10:53 22.07.2021

Первый вице-премьер выступает за смягчение монетарной политики и экспансивную фискальную политику

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Первый вице-премьер выступает за смягчение монетарной политики и экспансивную фискальную политику

Первый вице-премьер - министр экономики Украины Алексей Любченко выступает за смягчение монетарной политики, экспансивную фискальную политику с акцентом на поддержку инфраструктурных проектов и удешевление кредитования приоритетных отраслей.

"Ключевые меры блока (развития внутреннего рынка и инфраструктуры - ИФ): экспансивная фискальная политика с акцентом на поддержку инфраструктурных проектов и удешевление кредитования приоритетных отраслей. В госфинансах должен сохраняться первичный дефицит до появления устойчивых темпов экономического развития на уровне 4-5% ВВП; мягкая монетарная политика с акцентом на применение инструментов целевого рефинансирования банковских займов", – указал он в статье на Lb.ua.

По мнению первого вице-премьера, учетная ставка должна сохраняться ниже нейтральной до появления роста экономики на уровне 4-5%.

"Для формирования стартового потенциала внутреннего рынка необходима стимулирующая фискальная и монетарная политика", – отметил Любченко.

По его словам, дополнительное денежное предложение, которое будет поступать в экономику через фискальные и монетарные каналы, а также благодаря международной поддержке, будет направляться в отрасли инфраструктуры и производство.

Любченко назвал четыре блока мер для реализации стратегии экономического развития: развитие внутреннего рынка, возобновление и развитие инфраструктуры; развитие кредитования и эффективной банковской системы; фискальные стимулы, государственный спрос, здоровые госфинансы; улучшение инвестклимата.

Говоря о шагах для реализации первого блока, помимо экспансивной фискальной политики и смягчения монетарной, он также назвал поддержку производств с локализацией технологических процессов в Украине и "здоровый протекционизм" в сферах по переработке сырья.

Второй блок - шаги, предусмотренные на развитие института финансового посредничества. В рамках этого блока Любченко предлагает развивать инвестиционное рефинансирование банковских кредитов, смягчать требования к оценке кредитных рисков, модернизировать монетарную политику – "временное смещение акцентов с целей стабилизации инфляции к целям поддержки экономического роста", а также развитие небанковских финрынков как альтернативы финансирования инвестпроектов.

Тут же первый вице-премьер указал и повышение эффективности работы набсоветов в госбанках в контексте развития их инвестспециализации.

Относительно блока здоровых финансов Алексей Любченко считает необходимым сбалансированную фискальную политику "с взвешенным влиянием на реальную экономику и состояние госдолга".

В этом блоке он считает необходимым принять также такие меры как развитие фискальных инструментов поддержки инвестиций (государственные инвестиции в инфраструктуры, госгарантии под инвестиционные проекты, компенсация процентов под инвестпроекты, государственно-частное партнерство и концессии, а также налоговые стимулы активизации инвестирования). Необходимо также перераспределение доходов посредством мер фискальной политики с акцентом на уравнивание доходности разных видов деятельности и снижение неравенства (включая меры налоговой политики).

 

Теги: #монетарная_политика #любченко
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