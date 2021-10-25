Экономика

17:11 25.10.2021

Украина начнет терять ВВП при среднегодовой цене импортного газа выше $900/тыс. куб. м - первый вице-премьер

2 мин читать
Украина начнет терять ВВП при среднегодовой цене импортного газа выше $900/тыс. куб. м - первый вице-премьер

Украина начнет терять ВВП при среднегодовой цене импортного газа выше $900/тыс. куб. м, сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко.

"При среднегодовой цене импортного газа около $900 (за 1 тыс. куб. м – ИФ) мы начнем терять ВВП. Это мы уже смоделировали", – сказал он в интервью изданию ZN.UA.

"До этого у нас будет все нормально, с0 точки зрения ВВП, а не с точки зрения отдельных отраслей промышленности", – добавил он.

При этом он указал на необходимость инвестиций в энергоэффективность, финансирование которых, по его словам, запланировано на уровне 300 млрд грн на три последующих года.

"Президент озвучил цифру в 300 млрд грн на три года. За год Украина может провести модернизацию на 100 млрд грн, не больше", – отметил Любченко.

По словам первого вице-премьера, финансирование будет предусмотрено на разных бюджетных уровнях.

"Это будут разные деньги. Это и местные бюджеты, и государственные, большая надежда возлагается на банковскую систему. Мы даже уверены, что банковская система откликнется, если государство гарантирует компенсацию процентов по таким займам. Тут даже может выступить соинвестором и "Нафтогаз Украины", потому что это его прямой интерес", – сказал Любченко.

Как сообщалось, импорт природного газа на территорию Украины в сентябре 2021 года осуществлялся по средней цене $543,1 (14 тыс. 480,54 грн) за 1 тыс. куб. м, что на 26,9% выше цены августа-2021 в долларовом эквиваленте.

Теги: #газ #ввп #любченко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:54 25.10.2021
Германия получила и обсудит предложение Украины о дополнительном транзите газа по спецусловиям - посол

Германия получила и обсудит предложение Украины о дополнительном транзите газа по спецусловиям - посол

10:39 25.10.2021
Украина с начала октября снизила запасы в ПХГ на 2%

Украина с начала октября снизила запасы в ПХГ на 2%

13:03 23.10.2021
Запрашиваемый Молдовой в качестве помощи Украины объем газа составляет 15 млн куб. м – глава энергокомитета Рады

Запрашиваемый Молдовой в качестве помощи Украины объем газа составляет 15 млн куб. м – глава энергокомитета Рады

21:30 22.10.2021
Есть высокие риски полного прекращения поставок российского газа в Молдову после 1 ноября – источник

Есть высокие риски полного прекращения поставок российского газа в Молдову после 1 ноября – источник

21:30 22.10.2021
Есть высокие риски полного прекращения поставок российского газа в Молдову после 1 ноября

Есть высокие риски полного прекращения поставок российского газа в Молдову после 1 ноября

18:54 22.10.2021
Макрон не ожидает быстрого снижения цен на газ

Макрон не ожидает быстрого снижения цен на газ

18:26 22.10.2021
Заявки на газовый договор с "Нафтогазом" подали почти 2,5 тыс. бюджетников

Заявки на газовый договор с "Нафтогазом" подали почти 2,5 тыс. бюджетников

17:45 22.10.2021
Лидеры стран ЕС согласились изучить вопрос о создании стратегических газовых запасов

Лидеры стран ЕС согласились изучить вопрос о создании стратегических газовых запасов

07:56 22.10.2021
Саммит ЕС поручил Еврокомиссии изучить модель формирования цен на газовом рынке

Саммит ЕС поручил Еврокомиссии изучить модель формирования цен на газовом рынке

07:13 22.10.2021
Байден считает, что цены на газ останутся высокими вплоть до 2022 года

Байден считает, что цены на газ останутся высокими вплоть до 2022 года

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина предлагает Европе дополнительный транзит 55 млрд куб. м газа по "специальным условиям" - секретарь СНБО

Украина окажет помощь Молдове с газом по ее просьбе – секретарь СНБО

Данилов заявляет о возможной причастности олигархов к определенному саботажу энергобаланса Украины

НКЦБФР надеется на запуск в 2022г биржевых индексов на лес, электроэнергию и газ и торговлю ими

Банкиры допускают небольшую сезонную девальвацию в ноябре в пределах 27 грн/$1

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин одобрил поставку "Нафтогазом" газа государственным и коммунальным медучреждениям на условиях бюджетных организаций

Укрэксимбанк обжалует решение суда об остановке эксплуатации главного офиса банка из-за его несоответствия правилам пожарной безопасности

Жилой фонд в среднем по стране подключен к теплоснабжению на 45%, в двух областях на 100% - Минрегион

Использование энергоэффективных технологий в проектах жилья повышает его привлекательность для покупателя – мнение

Украина объявила конкурс на должности четырех независимых членов набсовета "Нафтогаза"

Для транспортировки дополнительных объемов через ГТС Украины на спецусловиях понадобится совместная работа регулятора, ОГТСУ и "Нафтогаза" - Зеркаль

Фонд социального страхования Украины компенсировал заработок медработникам на самоизоляции на 27 млн грн

Дроны стали самым перспективным направлением развития сельхозтехники – мнение

Приказ Минкульта о границах и режимах использования территории исторических ареалов Киева содержит лазейки для застройщиков - мнение

Рада может принять поправки в регламент во избежание затягивания бюджетного процесса в дальнейшем – глава комитета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА