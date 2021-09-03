Операции почти на $3,5 млрд со 152 американскими контрагентами подпадают под нормы ТЦО - первый вице-премьер

Операции почти на $3,5 млрд со 152 американскими контрагентами подпадают под нормы трансфертного ценообразования (ТЦО), что подчеркивает важность развития обмена налоговой информацией между Украиной и США, сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко в ходе встречи с руководством Службы внутренних доходов США (IRS).

"Важность такого обмена сложно переоценить, поскольку, например, под нормы ТЦО подпадают операции почти на $3,5 млрд со 152 американскими контрагентами", – цитирует Любченко пресс-служба Минэкономики на сайте в пятницу.

В свою очередь, руководитель IRS Чарльз Реттиг выразил намерение способствовать украинской стороне не только в части обмена налоговой информацией, но и в части обмена опытом.