Экономика

18:23 03.09.2021

Операции почти на $3,5 млрд со 152 американскими контрагентами подпадают под нормы ТЦО - первый вице-премьер

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Операции почти на $3,5 млрд со 152 американскими контрагентами подпадают под нормы ТЦО - первый вице-премьер

Операции почти на $3,5 млрд со 152 американскими контрагентами подпадают под нормы трансфертного ценообразования (ТЦО), что подчеркивает важность развития обмена налоговой информацией между Украиной и США, сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко в ходе встречи с руководством Службы внутренних доходов США (IRS).

"Важность такого обмена сложно переоценить, поскольку, например, под нормы ТЦО подпадают операции почти на $3,5 млрд со 152 американскими контрагентами", – цитирует Любченко пресс-служба Минэкономики на сайте в пятницу.

В свою очередь, руководитель IRS Чарльз Реттиг выразил намерение способствовать украинской стороне не только в части обмена налоговой информацией, но и в части обмена опытом.

Теги: #сша #тцо #любченко #минэкономики
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