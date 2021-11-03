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13:30 03.11.2021

Рада отправила Любченко в отставку с поста первого вице-премьера – министра экономики

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Рада отправила Любченко в отставку с поста первого вице-премьера – министра экономики

Верховная Рада поддержала отставку Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины.

За соответствующее решение проголосовали 320 народных депутатов на пленарном заседании в среду.

Любченко был на должности первого вице-премьер-министра – министра экономики с 20 мая 2021 года. До этого он чуть больше года возглавлял Государственную налоговую службу, а в 2015-2020 годах был первым вице-президентом ПАО "Украгрохимхолдинг".

Как сообщалось, по итогам заседания депутатской фракции "Слуги народа" 1 ноября, кандидатура замглавы Офиса президента Юлии Свириденко, вероятно, будет рассмотрена на пост первого вице-премьера – министра экономики Украины в случае отставки Любченко.

Теги: #отставка #любченко
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