Экономика

17:39 19.08.2021

Любченко предложил использовать Госслужбу занятости в качестве рекрутера для набсоветов госкомпаний

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Любченко предложил использовать Госслужбу занятости в качестве рекрутера для набсоветов госкомпаний

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко предложил Государственной службе занятости расширить и модернизировать перечень своих услуг, в частности принимать участие в поиске членов наблюдательных советов и правлений госкомпаний, сообщило Министерство экономики.

"Государственные миллионы тратятся на услуги частных компаний по поиску менеджмента и наблюдательных советов. Считаю, что эти функции может выполнять Госслужба занятости. Но следует активизировать свою деятельность и превратиться в современного рекрутера", – цитирует его пресс-служба ведомства на сайте Минэкономики в четверг.

Любченко указал на необходимости перезагрузки службы, которая впоследствии должна стать более эффективной для бизнеса и граждан.

Теги: #госслужба_занятости #любченко
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