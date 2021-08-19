Любченко предложил использовать Госслужбу занятости в качестве рекрутера для набсоветов госкомпаний

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко предложил Государственной службе занятости расширить и модернизировать перечень своих услуг, в частности принимать участие в поиске членов наблюдательных советов и правлений госкомпаний, сообщило Министерство экономики.

"Государственные миллионы тратятся на услуги частных компаний по поиску менеджмента и наблюдательных советов. Считаю, что эти функции может выполнять Госслужба занятости. Но следует активизировать свою деятельность и превратиться в современного рекрутера", – цитирует его пресс-служба ведомства на сайте Минэкономики в четверг.

Любченко указал на необходимости перезагрузки службы, которая впоследствии должна стать более эффективной для бизнеса и граждан.