Экономика

11:10 02.11.2021

Любченко подал в отставку

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Любченко подал в отставку

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко подал заявление об отставке, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграм-канале.

"Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Любченко Алексей подал заявление в аппарат ВРУ с просьбой принять отставку с занимаемой должности", – написал Мельничук.

Как ранее сообщалось по итогам заседания депутатской фракции "Слуги народа" 1 ноября, кандидатура замглавы Офиса президента Юлии Свириденко, вероятно, будет рассмотрена на пост первого вице-премьера - министра экономики Украины в случае отставки Любченко.

Рада назначила Любченко на пост первого вице-премьера - министра экономики 20 мая 2021 года. До этого он чуть больше года возглавлял Государственную налоговую службу, а в 2015-2020 годах был первым вице-президентом ПАО "Украгрохимхолдинг".

Любченко родился 21 сентября 1971 в с. Орловец Городищенского района Черкасской области, в 1993 году окончил с отличием Киевский государственный экономический университет ("экономическое и социальное планирование"). В 2003-2005 годах возглавлял Государственную налоговую администрацию Черкасской области, в 2009-м – перешел в головной аппарат налоговой, где впоследствии два года занимал должность замглавы ведомства, а затем работал директором департамента налогообложения юрлиц Госналоговой. С 2012-го по 2014 год был помощником депутата VII созыва Виктора Тимошенко, а в 2012 году Любченко стал вице-президентом ПАО "Украгрохимхолдинг". В июле 2014 года становится советником в департаменте обеспечения деятельности Государственной фискальной службы, а с октября 2015-го возвращается в "Украгрохимхолдинг" на должность первого вице-президента.

 

Теги: #отставка #любченко #минэкономики
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