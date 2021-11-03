У Любченко проводятся обыски – источник

У первого вице-премьера - министра экономики Алексея Любченко, который подал заявление об отставке, правоохранители проводят следственные действия, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Проводится обыски", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.

По информации СМИ, обыски у Любченко могут быть связаны с уклонением от уплаты налогов.

Позднее Анастасия Политико, пресс-секретарь первого вице-премьер-министра - министра экономики Алексея Любченко, сообщила, что по месту работы в Министерстве экономики Украины, а также по месту проживания следственные действия не происходили.

"Следственные действия, которые проходят сегодня в Государственной налоговой службе Украины, проводятся по обстоятельствам, выявленным и переданным в правоохранительные органы самой службой", - добавила Политико.