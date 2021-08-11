Green Deal

18:11 11.08.2021

Условием снижения Украиной выбросов до 35% от 1990 г. является внешняя поддержка в сфере финансов и безопасности – Любченко

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Условием снижения Украиной выбросов до 35% от 1990 г. является внешняя поддержка в сфере финансов и безопасности – Любченко

Одобренный правительством Украины в рамках Национально определенного вклада (НОВ) в борьбу с изменением климата показатель снижения выбросов до 35% от уровня 1990 года достижим при внешней поддержке в сфере финансов и безопасности, иначе реальный уровень выбросов будет колебаться в диапазоне 37-42%, заявил первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко.

"Правительство утвердило решение следующего содержания: мы берем перед миром обязательство уменьшить выбросы до уровня 35%, в свою очередь мир предоставляет нам поддержку как финансовую, так и в сфере безопасности", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Любченко подчеркнул, что поставленная Украиной цель амбициозна, так как, например, у ЕС она на 2030 год составляет 55% от уровня 1990 года.

В то же время он отметил, что главный вопрос – как достичь этой цели, одновременно развивая экономику. "Для этого нам нужно минимум EUR102 млрд дополнительных инвестиций. И это не все - есть еще ряд факторов, таких как доступ к внешним рынкам и угрозы энергетической безопасности, в том числе Северный поток-2", – сказал первый вице-премьер.

Он добавил, что вице-премьер Ольга Стефанишина уже провела огромную работу по выявлению источников финансирования со стороны ЕС и мировых институтов. "В продолжение этой работы следует четко закрепить параметры этой помощи, по крайней мере, в меморандумах - объемы, направления финансирования. Это главное предостережение от меня. Об этом говорят также отраслевые ассоциации и союзы работодателей", – отметил Любченко.

По его словам, до проведения Конференции ООН по вопросам изменения климата в Глазго 1-12 ноября этого года необходимо провести работу с партнерами Украины, прежде всего с ЕС и США, относительно параметров такой помощи.

"В период до саммита в Глазго мы должны выйти на четкие договоренности. Иначе мир должен осознавать, что реальный уровень выбросов будет колебаться в диапазоне 37-42%", – заявил первый вице-премьер.

Как сообщалось, согласно существующим оценкам в настоящее время уровень выбросов в Украине оценивается в районе 37% от уровня 1990 года.

Теги: #выбросы #любченко
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