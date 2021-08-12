Green Deal

10:52 12.08.2021

Проблема СЭС TIU Canada может быть решена подключением к другой точке – первый вице-премьер

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Проблема СЭС TIU Canada может быть решена подключением к другой точке – первый вице-премьер

Правительство Украины занимается проблемой отключенной от сети солнечной электростанции (СЭС) ООО "Экотехника Никополь" канадского инвестора TIU Canada и предлагает решить ее за счет подключения СЭС к другой точке, сообщил первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко.

"Якобы формально надо решать все на судебном уровне, но мы поставили вопрос по-другому: найти возможность подключения к другой точке. Специалисты сейчас это отрабатывают", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Любченко, правила Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и другие регуляции должны быть настроены так, "чтобы ни у кого и мысли не возникало их нарушать".

"А частный владелец лучше справится, чем государство. Но и государство может взять ответственность за работу облэнерго как собственник, особенно, когда речь пойдет об угрозе национальной безопасности", – заявил первый вице-премьер – министр экономики.

Как сообщалось, CЭC мощностью 10,5 МВт ООО "Экотехник Никополь" TIU Canada была отключена Никопольским заводом ферросплавов (НЗФ) от электросети 2 марта 2020 года. В TIU Canada отмечали, что НЗФ воспользовался тем, что СЭС подключена к расположенной на его территории подстанции, а необходимость отключения объяснил ремонтными работами. Отключение нанесло компании свыше EUR1,5 млн убытков, которые продолжают расти. TIU Canada оспорил такие действия в судах, однако проиграл первую инстанцию, и судебный спор затянулся.

TIU Canada работает в Украине с 2016 года. Компания ввела в эксплуатацию СЭС 10,5 МВт в Никополе в январе 2018 года, СЭС 11 МВТ в Николаевской области – в апреле 2019 года. Кроме того, TIU Canada запустила СЭС 33 МВт в Одесской области. Инвестиции компании в солнечную энергетику, ставшей первым инвестором в Украине в рамках Канадско-украинского соглашения о зоне свободной торговли (CUFTA), составили свыше $65 млн.

НЗФ контролируют группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе - Днепр).

Теги: #tiu_canada #сэс #любченко
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