Первый вице-премьер Украины и торгпред США обсудили в Вашингтоне усиление двустороннего сотрудничества в торговле

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Алексей Любченко и торговый представитель США Кэтрин Тай обсудили усиление украинско-американского сотрудничества в сфере торгово-экономических и инвестиционных отношений, сообщило Министерство экономики по итогам встречи, прошедшей в Вашингтоне 30 августа.

"Построение совместных правил цифровой торговли и защиты прав интеллектуальной собственности является весомым взносом в развитие человеческого капитала в Украине и США. Поэтому предлагаю уделить особенное внимание этим направлениям в дальнейшем диалоге", – цитирует Любченко пресс-служба министерства в релизе во вторник.

Он добавил, что в настоящее время в рамках Украинско-Американского Совета по торговле и инвестициям постоянно работают рабочие группы по вопросам усиления защиты прав интеллектуальной собственности, санитарных и фитосанитарных мер, сокращению технических барьеров в двусторонней торговле. Помимо этого, вскоре начнет работу десятое заседание Совета, к проведению которого готовится украинская сторона.

В ходе встречи стороны обсудили способы увеличения инвестиций между странами, а также регуляторные вопросы, вопросы цифровой торговли, проблемы интеллектуальной собственности, совершенствование корпоративного управления, негативного влияния сверхмерных мощностей производства стали и алюминия в странах с нерыночной экономикой, указало Минэкономики.