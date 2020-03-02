Решение по смене менеджмента "Центрэнерго" принято и будет выполнено, заявляет премьер

Решение относительно смены менеджмента "Центрэнерго" принято, оно будет выполнено, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"По моей информации, решение принято, оно будет выполнено", - сказал он на пресс-брифинге в понедельник, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" относительно возможного блокирования выполнения соответствующего распоряжения правительства.

Ранее СМИ сообщали о блокировании офиса нынешним руководством "Центрэнерго", чтобы воспрепятствовать заходу нового руководителя. Однако в Фонде госимущества Украины агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что для смены и.о. главы правления необходимо дождаться опубликования распоряжения Кабинета министров, принятого 26 февраля.

Согласно имеющейся информации, возглавить "Центрэнерго" может экс-гендиректор компании "Технова" (Черниговская ТЭЦ) Александр Корчинский.